कार की स्पीड किलोमीटर में, तो जहाज की क्यों नहीं, आखिर समुद्र में कैसे नापी जाती है रफ्तार?
Ship Speed Measurement: समुद्र में जहाज की रफ्तार किलोमीटर में नहीं मापी जाती है, और इसकी वजह इतिहास से लेकर विज्ञान तक फैली है. यही तरीका आज भी दुनिया भर में सबसे सटीक और भरोसेमंद माना जाता है.
जब हम सड़क पर कार चलाते हैं तो स्पीड मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा दिखता है, लेकिन जैसे ही बात समुद्र की आती है, गणित बदल जाता है. यहां जहाज की रफ्तार किलोमीटर में नहीं, बल्कि नॉट में नापी जाती है. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या समुद्र के लिए अलग नियम हैं या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? इस रहस्य की जड़ें इतिहास, भूगोल और विज्ञान तीनों से जुड़ी हैं, चलिए जानें.
