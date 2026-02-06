कार की स्पीड किलोमीटर में, तो जहाज की क्यों नहीं, आखिर समुद्र में कैसे नापी जाती है रफ्तार?

इसी जरूरत ने समुद्र के लिए अलग माप प्रणाली को जन्म दिया, जिसे आज हम नॉट और नॉटिकल माइल के नाम से जानते हैं. नॉट शब्द की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है. पुराने जमाने में जब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब नाविक जहाज की स्पीड नापने के लिए एक खास तरीका अपनाते थे.