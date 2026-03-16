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दूसरे विश्व युद्ध का कौन था तानाशाह, इसमें कितनी हुई थीं मौतें?

दुनिया इस समय ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जिसमें अमेरिका की भागीदारी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. यह विवाद दूसरे विश्व युद्ध की यादों को ताजा करता है.

By : निधि पाल | Updated at : 16 Mar 2026 11:12 AM (IST)
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दुनिया एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ी है, जहां दशकों पहले एडोल्फ हिटलर की सनक ने मानवता को धकेल दिया था. आज ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव महज एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि एक नए विश्व युद्ध की आहट जैसा लग रहा है. जब हम हिटलर के दौर के विनाश और करोड़ों मौतों को याद करते हैं, तो वर्तमान के परमाणु संपन्न देशों के बीच की तनातनी और भी डरावनी लगने लगती है. आइए जानें कि दूसरे विश्व युद्ध का तानाशाह कौन था.

किसने रखी थी दूसरे विश्व युद्ध की नींव?

एडोल्फ हिटलर ने जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी थी, उसके पीछे कट्टर राष्ट्रवाद और विस्तारवाद की भूख थी. आज के संदर्भ में देखें तो मध्य-पूर्व की आग में ईरान और इजरायल का टकराव भी कुछ वैसी ही गहरी नफरत और वर्चस्व की लड़ाई पर टिका है. हिटलर के समय में जिस तरह गठबंधन बने थे, आज भी दुनिया अमेरिका समर्थित इजरायल और रूस-चीन के मौन समर्थन वाले ईरान के बीच बंटती दिख रही है. यह ध्रुवीकरण इतिहास के उस काले अध्याय की याद दिलाता है जहां एक छोटी सी गलती ने 7.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी.

विनाश का पैमाना और आज का परमाणु खतरा

हिटलर ने होलोकॉस्ट के जरिए 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था, जो इतिहास की सबसे क्रूरतम घटना मानी जाती है. आज इजरायल उसी इतिहास की राख से उठकर बना एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. दूसरी तरफ ईरान है, जिसका परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. अगर आज युद्ध छिड़ता है, तो मौतों का आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध के 7.5 करोड़ को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि आज के हथियार हिटलर के दौर के टैंकों और विमानों से कहीं ज्यादा घातक हैं.

अमेरिका की भूमिका और वैश्विक गठबंधनों का दबाव

दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने अंत में उतरकर बाजी पलटी थी, लेकिन आज वह पहले से ही इजरायल का सबसे बड़ा ढाल बना हुआ है. अमेरिका की मौजूदगी ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है. हिटलर के खिलाफ जिस तरह मित्र राष्ट्र एकजुट हुए थे, आज ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय देश लामबंद हैं. हालांकि, आज के दौर में युद्ध का मैदान केवल जमीन नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और आर्थिक प्रतिबंध भी हैं, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है.

बदलते समीकरण और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

इतिहास गवाह है कि जब भी किसी तानाशाह या सत्ता ने कूटनीति के दरवाजे बंद किए, तब केवल तबाही ही हाथ आई. हिटलर की विस्तारवादी नीतियों ने जर्मनी को तो तबाह किया ही, पूरी दुनिया को भी जख्म दिए. वर्तमान में ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने कूटनीति को हाशिए पर धकेल दिया है. अमेरिका द्वारा इजरायल को अत्याधुनिक सुरक्षा कवच प्रदान करना और ईरान का अपनी सीमाओं पर मिसाइलें तैनात करना, इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बहुत बड़ी सैन्य मुठभेड़ की कगार पर है.

यह भी पढ़ें: ईरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए क्यों अलग हैं रिटायरमेंट के नियम? जानें इसके पीछे का कानून

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 11:12 AM (IST)
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Adolf Hitler Iran Israel Conflict US Israel Military Aid
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