जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन ने 15 मार्च 2026 को अपनी शादी की पांचवीं सालगिरह मनाई. इस खास मौके पर बुमराह ने संजना के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, लेकिन उनका छोटा सा कैप्शन ही चर्चा का विषय बन गया.

बुमराह ने अपनी पत्नी के साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सिर्फ दो शब्द लिखे - “Happy Anniversary.” उनका यह साधारण सा कैप्शन देखकर संजना ने ऐसा मजेदार जवाब दिया कि फैंस हंसते-हंसते लोटपोट हो गए.

संजना का मजेदार कमेंट

संजना गणेशन अपने हाजिरजवाब अंदाज के लिए जानी जाती हैं. बुमराह के पोस्ट पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, “Kidney touching caption yaar. (किडनी टचिंग कैप्शन यार).”

दरअसल, आमतौर पर लोग “हार्ट टचिंग” शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संजना ने जानबूझकर “किडनी टचिंग” लिखकर अपने पति को हल्के-फुल्के अंदाज में ट्रोल कर दिया. उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने भी इस मजेदार बातचीत का खूब आनंद लिया.

संजना ने शेयर किया भावुक मैसेज

जहां एक तरफ संजना ने बुमराह के छोटे कैप्शन पर मजाक किया, वहीं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा कि दुनिया कितनी भी शोरगुल वाली क्यों न हो जाए, लेकिन उनके लिए सबसे सुकून वाली जगह वही है जहां वह और बुमराह एक-दूसरे के साथ हों. फैंस ने इस पोस्ट पर भी जमकर प्यार लुटाया और दोनों की जोड़ी की तारीफ की.

2021 में हुई थी शादी

जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन ने 15 मार्च 2021 को गोवा में एक निजी समारोह में शादी की थी. शादी में परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. 2023 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम अंगद है. इसके बाद से यह जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार की झलकियां साझा करती रहती है.

टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन

हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी बुमराह का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचों में 14 विकेट लिए. फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस की उम्मीद

अब बुमराह की नजर IPL 2026 पर है. वह एक बार फिर मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे. मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला 29 मार्च को कोलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े में खेला जाएगा. फिलहाल, बुमराह और संजना की यह मजेदार सोशल मीडिया बातचीत फैंस के बीच खूब चर्चा में है और लोग इसे एक प्यारी कपल मोमेंट के रूप में देख रहे हैं.

अगर आईपीएल से हर्षित राणा हुए बाहर, तो उन्हें केकेआर में रिप्लेस कर सकते हैं ये 3 खिलाड़ी

CSK के लिए इस सीजन डेब्यू करेंगे सैमसन-सरफराज समेत 5 धाकड़ खिलाड़ी, विरोधी टीमों की बढ़ेगी टेंशन