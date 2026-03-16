RBSE Result 2026 Date: राजस्थान बोर्ड इस हफ्ते में जारी कर सकता है 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें कहां कर सकेंगे चेक
RBSE Result 2026 Date: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस सप्ताह 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र इन दिनों अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच खबर सामने आई है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) इस हफ्ते कभी भी दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने रोल नंबर की मदद से घर बैठे ही ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे. राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जहां से छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड भी कर पाएंगे. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें.
इस हफ्ते जारी हो सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे
राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड इस सप्ताह कभी भी रिजल्ट घोषित कर सकता है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट जारी
राजस्थान बोर्ड की ओर से रिजल्ट आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा. इसमें बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. रिजल्ट जारी होते ही बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जहां छात्र अपना परिणाम देख सकेंगे.
आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक उपलब्ध होगा, जहां छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.
मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी
जब छात्र अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें कई जरूरी जानकारी दी होगी.
- छात्र का नाम
- रोल नंबर
- माता-पिता का नाम
- स्कूल का नाम
- विषयों के अंक
- कुल अंक
- प्रतिशत
- पास या फेल का स्टेटस
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इस बात का रखें ध्यान
राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए अगर वेबसाइट तुरंत न खुले तो थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें. साथ ही रिजल्ट चेक करने से पहले अपना रोल नंबर तैयार रखें ताकि बिना किसी परेशानी के तुरंत परिणाम देखा जा सके.
ऐसे चेक कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 (How To Check RBSE 10th 12th Result 2026)
- सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जायें.
- होमपेज पर “RBSE 10th Result 2026” या “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपना रोल नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
- भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड या प्रिंट कर लें.
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Source: IOCL