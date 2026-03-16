4 Oscar जीतकर इस हॉरर फिल्म ने मचा दिया तहलका, घर बैठे OTT पर देखें

ऑस्कर 2026 का आयोजन लॉस एंजिल्स के पॉपुलर डॉल्बी थिएटर में किया गया था. जहां दुनिया भर से कई सेलेब्स पहुंचे थे.सबने अपने-अपने अंदाज में इस इवेंट में चार चांद लगा दिया. इस दौरान कई फिल्मों का भी दबदबा देखने को मिला.

लेकिन, एक फिल्म हॉरर फिल्म को 16 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था. वहीं, इस फिल्म ने 4 अवॉर्ड्स अपने नाम किए. चलिए जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म है. फिल्म की कहानी क्या है. फिल्म को किन कैटेगरी में अवॉर्ड्स मिले हैं. कौन-कौन से एक्टर हैं फिल्म में और ओटीटी पर कहां देख सकते हैं..

किस फिल्म की बात कर रहे हैं

पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बॉटल आफ्टर अदर को नॉमिनेशन में कड़ी टक्कर देने वाली सिनर्स को ऑस्कर के लिए 16 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से इस फिल्म ने चार अवॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

ऑस्कर में किन किन कैटेगरी में चार अवॉर्ड जीते

2026 ऑस्कर में रयान कूलकर की फिल्म सिनर्स ने 16 नॉमिनशन में से चार पॉपुलर कैटेगरी में अवॉर्ड जीते हैं. चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से हैं.

बेस्ट एक्टर- माइकल बी. जॉर्डन

बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले- रयान कूगलर

बेस्ट सिनेमाटोग्राफी- ऑटम ड्यूराल्ड अकार्पा (इस कैटेगरी में जीतने वाली पहली महिला)

बेस्ट ओरिजनल स्कोर-लुडविग गोरानसन

Saints and sinners alike agree: history is written tonight! Congratulations to Ryan Coogler on winning Best Original Screenplay for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/YfiVomhRaa — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

फिल्म की कहानी क्या है

सिनर्स एक हॉरर-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें 1932 दशक के करीब के साउथ अमेरिका में स्थिति मिसिसिपी के क्लार्क्सडेल कस्बे की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म माइकल बी. जॉर्डन ने दो जुड़वा भाईयों स्टैक और स्मोक का रोल प्ले किया है. जो अपने पुराने गुनाहों से भरे दुनिया को छोड़कर अपने गांव पुरानी जिंदगी जीने के लिए वापस लौटते हैं. लेकिन, इस दौरान उनका आमना-सामना एक बहुत ही ज्यादा भयानक और रहस्यमयी शक्ति से होती है. दरअसल, एक दिन दोनों भाई एक पुराने ज्यूक बॉक्स को ओपन करते हैं, उसके बाद से लगातार अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है. ऐसे में इन भाईयों को ना सिर्फ अपनी जान बचानी होती है. बल्कि, उस बुरी शक्ति से लड़ना भी पड़ता है जो आस-पास के लोगों को निगल रही होती है. इस फिल्म की कहानी में सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों, अतीत में हुए पापों और नस्लवाद जैसे टॉपिक पर भी फोकस किय़ा गया है.

एक्टर्स कौन कौन हैं

2025 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म सिनर्स में माइकल बी. जॉर्डन, हेली स्टेनफेल्ड, डेलरॉय लिंडो, जैक ओ'कोनेल, वुन्मी मोसाकु, माइल्स कैटन और जेमी लॉसन ने अहम भूमिका निभाई है.

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं

ऑस्कर 2026 जीतने वाली सिनर्स को दुनियाभर में काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर देख सकते हैं.

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