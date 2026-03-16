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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचुनाव के ऐलान के बाद बंगाल में ताबड़तोड़ तबादले, DGP-कमिश्नर भी बदले, अब तक कितने ट्रांसफर? पढ़ें पूरी लिस्ट

चुनाव के ऐलान के बाद बंगाल में ताबड़तोड़ तबादले, DGP-कमिश्नर भी बदले, अब तक कितने ट्रांसफर? पढ़ें पूरी लिस्ट

West Bengal Transfers: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Mar 2026 12:47 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल कर दिया. आयोग ने पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया और अब राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है. राज्य के डीजीपी, आईजी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

मुख्य सचिव और गृह सचिव बदले गए
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया है. नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं संगमित्रा घोष को नया गृह सचिव बनाया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला
प्रशासनिक फेरबदल के साथ-साथ आयोग ने राज्य के पुलिस महकमे में भी बदलाव किया है. पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP), एक आईजी रैंक के अधिकारी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का भी तबादला कर दिया गया है. इन अधिकारियों की जगह जल्द ही नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे.

सात AERO अधिकारियों को किया गया निलंबित
चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए सीधे तौर पर सात एईआरओ (AERO) अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है. आयोग का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव जरूरी है.

जानें किसे मिली जिम्मेदारी
ECI ने एक पत्र में कहा कि 1993 बैच के IAS अधिकारी दुष्यंत नारियाला को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं 1997 बैच की IAS अधिकारी संगमित्रा घोष को पश्चिम बंगाल के गृह और पहाड़ी मामले के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया है. निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि यह आदेश तुरंत लागू किए जाएं और इन अधिकारियों के शामिल होने की रिपोर्ट 16 मार्च (सोमवार) को दोपहर 3 बजे तक भेजी जाए.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 16 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
TMC DGP Election Commission WEST BENGAL
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