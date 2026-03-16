Indians Arrested in UAE: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने क्षेत्रीय तनाव के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो क्लिप साझा करने के आरोप में 19 भारतीय नागरिकों समेत कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘अमीरात समाचार एजेंसी’ (डब्ल्यूएएम) के बयान के अनुसार, आरोपियों को त्वरित सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.

ताजा सूची में विभिन्न देशों के 25 लोग शामिल हैं, जिनमें 17 भारतीय हैं. यह समूह अलग है उन 10 लोगों से, जिनमें शनिवार को दो भारतीय शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी का आदेश पहले ही दिया जा चुका है.

अटॉर्नी जनरल ने जारी किया बयान

15 मार्च को UAE के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमाद सैफ अल शम्सी ने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 25 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया और उनका मुकदमा तेज़ गति से चलाने का निर्देश दिया. इसमें 17 भारतीय शामिल हैं. यह समूह अलग है उन 10 लोगों से, जिनमें शनिवार को दो भारतीय शामिल थे और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था.

डॉ. शम्सी के बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म की कड़ी निगरानी के बाद की गई, जिसका मकसद झूठी जानकारी और आर्टिफिशियल सामग्री फैलाकर सार्वजनिक अस्थिरता पैदा करने और राष्ट्रीय स्थिरता को नुकसान पहुँचाने की कोशिश को रोकना था.

जानें कौन से आरोप लगे हैं?

जांच और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में पता चला कि आरोपियों को तीन समूहों में बांटा गया था. पहला समूह वास्तविक घटनाओं से जुड़े वीडियो क्लिप्स पोस्ट कर रहा था. दूसरा समूह AI की मदद से नकली वीडियो बनाकर या विदेश की घटनाओं का फुटेज देश के अंदर हुआ बताकर साझा कर रहा था. तीसरा समूह एक शत्रुतापूर्ण राज्य और उसके राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा कर रहा था और उसकी सैन्य कार्रवाईयों को प्रचारित कर रहा था.

यह कार्रवाई अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच की गई है. अधिकारियों ने पहले भी निवासियों को चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया पर अनसत्य और फर्जी सामग्री साझा न करें.