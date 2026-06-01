हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये

3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये

शोएब इब्राहिम के पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं. शोएब इब्राहिम ने अब अपने पिता का हेल्थ अपडेट दिया है. शोएब ने बताया कि उनके पिता वेंटिलेटर पर थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर शोएब इब्राहिम इन दिनों मुश्किलों से गुजर रहे हैं. एक तरफ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम कैंसर से जूझ रही हैं. वहीं अब उनके पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उनके पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था. वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं. हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है. शोएब ने पापा का हेेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि पापा को वेंटिलेटर पर रखा गया था. 

शोएब इब्राहिम ने दिया पापा का हेल्थ अपडेट

शोएब ने वीडियो में बताया, 'पापा अब थोड़ा सा बेहतर हैं. पापा जब हॉस्पिटल आए थे तो तीन-चार दिन उनकी सर्जरी नहीं हुई थी क्योंकि उनके खून पतले होने की दवाई चल रही थी. बुधवार को उनकी सर्जरी हुई. वो काफी अच्छी रही. उसके बाद पापा एक दिन तो बेहोश थे. फिर उसके बाद पापा ने थोड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू किया है. आज वो थोड़ा सा मुस्कुराए भी.'

ये भी पढ़ें- Birthday Special: अक्षय-अजय और सलमान संग दीं सुपरहिट फिल्में, फिर भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं ये हसीना

आगे शोएब ने बताया, 'पापा का हार्ट रेट भी बढ़ा था. बीपी भी ऊपर-नीचे हो रहा था. सर्जरी के बाद पापा को 3-4 दिन वेंटिलेटर पर भी रखा गया था. अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया है. अब हार्ट रेट भी पहले से कम है. अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं. अब उनकी स्पीच थेरेपी शुरू होगी. अब पापा पहले से ठीक हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं.'

कैसी है दीपिका कक्कड़ की तबियत?

वहीं शोएब ने पत्नी दीपिका कक्कड़ की हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया. बता दें कि दीपिका कक्कड़ कैंसर से जूझ रही हैं. शोएब ने कहा, 'अगले हफ्ते से इम्यूनोथेरेपी शुरू होगी. उसका पेट स्कैन हुआ. हमें पहले पता था कि छोटे-छोटे डॉट्स थे लेकिन अभी चीजें कंट्रोल में हैं.'

दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर है. उनकी 2 सर्जरी हो चुकी हैं. अब वो इम्यूनोथेरेपी शुरू करेंगी. दीपिका इस मुश्किल फेज में बहुत हिम्मत दिखा रही हैं. वो प्रॉपर डायट पर हैं.

ये भी पढ़ें- 'वो 20 साल से देश को प्राउड फील करा रही हैं...' ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने वालों पर भड़कीं माधुरी दीक्षित

Published at : 01 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Shoaib Ibrahim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये
3-4 दिन वेंटिलेटर पर थे शोएब इब्राहिम के पिता, अब एक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट, पत्नी दीपिका की तबियत को लेकर कहा ये
टेलीविजन
'तारक मेहता के सेट पर मेरी बेइज्जती हुई', एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- हमें दबाया जाता है
'तारक मेहता के सेट पर मेरी बेइज्जती हुई', एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- हमें दबाया जाता है
टेलीविजन
सबसे अमीर टीवी एक्ट्रेस कौन है? दिव्यांका त्रिपाठी, रूपाली गांगुली से लेकर हिना खान तक की नेटवर्थ जानें
सबसे अमीर टीवी एक्ट्रेस कौन है? दिव्यांका त्रिपाठी, रूपाली गांगुली से लेकर हिना खान तक की नेटवर्थ जानें
टेलीविजन
Divyanka Tripathi: दिव्यांका और उनके पति ने सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई बच्चों की झलक, मिला आशीर्वाद
दिव्यांका और उनके पति ने सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई बच्चों की झलक, मिला आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट में फिर होगी जंग? अमेरिका ने ईरान के दो द्वीपों पर बरसाए बम, भड़के ईरान ने की जवाबी कार्रवाई
मिडिल ईस्ट में फिर होगी जंग? US ने ईरान के दो द्वीपों पर बरसाए बम, तेहरान ने की जवाबी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...
सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...
इंडिया
बैरकपुर के पूर्व सांसद, TMC से BJP में वापसी... जानें कौन हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने शुभेंदु सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
बैरकपुर के पूर्व सांसद, TMC से BJP में वापसी... जानें कौन हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने शुभेंदु सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
क्रिकेट
7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
इंडिया
'जिसने वकालत से करोड़ों रुपये बनाए, वो ऐसी बात कर रहा', कपिल सिब्बल पर क्यों भड़की BJP? बता दिया देश विरोधी
'जिसने वकालत से करोड़ों रुपये बनाए, वो ऐसी बात कर रहा', कपिल सिब्बल पर क्यों भड़की BJP? बता दिया देश विरोधी
पंजाब
Ludhiana News: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
लुधियाना: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
शिक्षा
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget