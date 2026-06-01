एक्टर शोएब इब्राहिम इन दिनों मुश्किलों से गुजर रहे हैं. एक तरफ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम कैंसर से जूझ रही हैं. वहीं अब उनके पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उनके पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था. वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं. हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है. शोएब ने पापा का हेेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि पापा को वेंटिलेटर पर रखा गया था.

शोएब इब्राहिम ने दिया पापा का हेल्थ अपडेट

शोएब ने वीडियो में बताया, 'पापा अब थोड़ा सा बेहतर हैं. पापा जब हॉस्पिटल आए थे तो तीन-चार दिन उनकी सर्जरी नहीं हुई थी क्योंकि उनके खून पतले होने की दवाई चल रही थी. बुधवार को उनकी सर्जरी हुई. वो काफी अच्छी रही. उसके बाद पापा एक दिन तो बेहोश थे. फिर उसके बाद पापा ने थोड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू किया है. आज वो थोड़ा सा मुस्कुराए भी.'

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आगे शोएब ने बताया, 'पापा का हार्ट रेट भी बढ़ा था. बीपी भी ऊपर-नीचे हो रहा था. सर्जरी के बाद पापा को 3-4 दिन वेंटिलेटर पर भी रखा गया था. अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया है. अब हार्ट रेट भी पहले से कम है. अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं. अब उनकी स्पीच थेरेपी शुरू होगी. अब पापा पहले से ठीक हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं.'

कैसी है दीपिका कक्कड़ की तबियत?

वहीं शोएब ने पत्नी दीपिका कक्कड़ की हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया. बता दें कि दीपिका कक्कड़ कैंसर से जूझ रही हैं. शोएब ने कहा, 'अगले हफ्ते से इम्यूनोथेरेपी शुरू होगी. उसका पेट स्कैन हुआ. हमें पहले पता था कि छोटे-छोटे डॉट्स थे लेकिन अभी चीजें कंट्रोल में हैं.'

दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर है. उनकी 2 सर्जरी हो चुकी हैं. अब वो इम्यूनोथेरेपी शुरू करेंगी. दीपिका इस मुश्किल फेज में बहुत हिम्मत दिखा रही हैं. वो प्रॉपर डायट पर हैं.

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