इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन समाप्त हो चुका है. 17 सीजन तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार 2 IPL ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच चुकी है. उनके कप्तान रजत पाटीदार की इसमें अहम भूमिका है, जो कभी रिप्लेसमेंट बनकर इस टीम में शामिल हुए थे और फिर कप्तान नियुक्त हुए. अगर चोट की कोई समस्या नहीं हुई तो इतना पक्का है कि वह 2-3 संस्करणों तक तो इस फ्रेंचाइजी को लीड करेंगे, लेकिन कई टीमें ऐसी हैं जो अपने कप्तान को अगले सीजन से पहले ही बदलना चाहेंगी. इसमें एक टीम लखनऊ भी थी, लेकिन ऋषभ पंत खुद से ही कप्तानी छोड़ चुके हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर थी. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम ने 14 में से 4 ही मैच जीते. ऋषभ पंत का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा, बतौर कप्तान भी उन्होंने निराश किया. पहले ही मैच में ओपनिंग पर आए पंत ने इस सीजन बल्लेबाजी क्रम में कई गैरजरुरी बदलाव किए, निकोलस पूरन का क्रम बदला जो असफल रहा. सीजन में लखनऊ के सभी मैच होने के बाद पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया.

1. मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस ने बड़ी उम्मीदों से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटन्स को चैंपियन बनाया और दूसरी बार फाइनल तक पहुंचाया. इसके लिए MI ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, जो टीम को 5 ट्रॉफी जितवा चुके थे. पांड्या बतौर कप्तान बेअसर रहे, पिछले साल खराब शुरुआत के बाद टीम ने लय पकड़ी और प्लेऑफ तक पहुंची लेकिन इस बार तो मुंबई सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनी.

मुंबई IPL के अगले संस्करण से पहले हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा सकती है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ सीनियर्स खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की बनाई हुई रणनीति को ग्राउंड पर लागू नहीं किया. अगर MI ने ये फैसला किया तो हार्दिक पांड्या टीम से अलग भी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 खत्म, अब टीम इंडिया का अगला मैच कब? एक्शन में दिखेंगे विराट-रोहित; नोट कर लीजिए शेड्यूल

2. दिल्ली कैपिटल्स

अक्षर पटेल की कप्तानी निराशाजनक रही, जिनकी इस सीजन सबसे ज्यादा आलोचना हुई. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स अंत तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल समीकरण था. दिल्ली ने 14 में से 7 मैच जीते, लेकिन उसमे भी उनकी कप्तानी प्रभावी नहीं रही. पटेल खुद बल्लेबाजी के लिए ऊपर आ रहे थे, लेकिन ये प्लान पूरी तरह फेल रहा. 13 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ 11 ही विकेट ले पाए. दिल्ली नहीं चाहेगी कि अगले साल भी अक्षर उनके कप्तान रहें.

यह भी पढ़ें- चैंपियन RCB को मिले 20 करोड़, वैभव सूर्यवंशी पर कितने करोड़ रुपयों की हुई बारिश; जानिए सभी अवार्ड्स की प्राइज मनी

कोलकाता नाइट राइडर्स

KKR ने चैंपियन बनने के बाद श्रेयस अय्यर की जगह अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया था, जिन्हे ऑक्शन की पहली बोली में किसी ने नहीं खरीदा था. पिछले साल उनकी कप्तानी में KKR अंक तालिका में 8वे और इस साल 7वें नंबर पर रही. 37 वर्षीय रहाणे को टीम अगले संस्करण से पहले कप्तानी से तो हटा सकती है, रिलीज भी कर सकती है. रहाणे ने IPL में 14 मैचों में 335 रन बनाए.