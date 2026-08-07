ऐसी मिसाइल बना रहा ईरान! जद में होगा पूरा अमेरिका, धरा रह जाएगा US का प्लान

ईरान के एक वरिष्ठ मौलवी ने शुक्रवार (7 अगस्त 2026) को मिसाइलों को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज को बढ़ाकर 15,000 किलोमीटर तक करने की तैयारी कर रहा है. उनके मुताबिक, इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका के अंदर तक पहुंच सकती हैं. दक्षिण-पश्चिमी शहर अहवाज में जुमे की नमाज के दौरान बोलते हुए वहां के नमाज के नेता अब्दोलनबी मौसवीफर्द ने कहा कि ईरान खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि अमेरिकी लोग भी मिसाइल हमलों का असर देख सकें और समझ सकें कि खून और तबाही के बीच रहना कैसा होता है.

मौसवीफर्द ने कहा कि ईरान अपनी मिसाइलों की क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि भविष्य में इन मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है.उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइलें अभी करीब 2,000 किलोमीटर दूर स्थित यरूशलम तक पहुंच सकती हैं.

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नेतन्याहू को लेकर भी दिया बयान

ईरानी मौलवी ने अपने भाषण के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरानी सेना नेतन्याहू को 'खत्म' कर देगी. इस दौरान उन्होंने 'बदला, बदला' के नारे भी लगाए. हालांकि, 15,000 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज बढ़ाने की तैयारी को लेकर दिए गए इस दावे के बारे में इस कंटेंट में किसी आधिकारिक सैन्य योजना या तकनीकी जानकारी का उल्लेख नहीं है.

ईरान के पास अलग-अलग तरह की मिसाइलें

ईरान के पास बड़ी संख्या में अलग-अलग तरह की मिसाइलें हैं. इनमें कम दूरी की मिसाइलों से लेकर करीब 2,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. ईरान की प्रमुख मिसाइलों में फतेह-110, 113, जोल्फागर, शाहब-3, इमाद, गदर और खेइबर शेकान है.

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