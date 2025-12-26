कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन

एक दिन जब सम्राट शेन नुंग अपने बगीचे में पानी उबल रहे थे तो हवा के एक झोंके से पास की एक जंगली झाड़ी से कुछ पत्तियां बर्तन में गिर गई. सम्राट ने देखा कि पानी का रंग और खुशबू बदल चुकी है. उन्होंने पानी को फेंकने के बजाय उसे चखा. चखने के बाद उन्हें ताजगी और ऊर्जा महसूस हुई.