कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है शीत लहर, इसका तापमान से क्या है कनेक्शन?

कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है शीत लहर, इसका तापमान से क्या है कनेक्शन?

जब तेज ठंडी हवा के साथ तापमान में अचानक गिरावट आती है तब शीत लहर चलती है. जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से चार-पांच डिग्री नीचे चला जाए या चार डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो इसे शीत लहर कहा जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Nov 2025 07:03 AM (IST)
जब तेज ठंडी हवा के साथ तापमान में अचानक गिरावट आती है तब शीत लहर चलती है. जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से चार-पांच डिग्री नीचे चला जाए या चार डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो इसे शीत लहर कहा जाता है.

दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है. कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुका है. वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है. इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से शीत लहर का प्रकोप बढ़ने के भी आसार है और उत्तर भारत में कोहरे का भी असर देखने मिल सकता है. मौसम विभाग ने शीत लहर को लेकर चेतावनी तो दी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीत लहर आखिर होती क्या है. कितनी ठंड को शीत लहर कहा जाता है और तापमान का इससे क्या कनेक्शन है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि शीत लहर कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है और इसका तापमान से क्या कनेक्शन होता है.

जब ठंडी हवाएं तेज चलने लगती है और तापमान में अचानक तेज गिरावट आती है तब शीत लहर की कंडीशन बनती है. मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से चार-पांच डिग्री नीचे चला जाए या चार डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो इसे शीत लहर कहा जाता है.
जब ठंडी हवाएं तेज चलने लगती है और तापमान में अचानक तेज गिरावट आती है तब शीत लहर की कंडीशन बनती है. मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से चार-पांच डिग्री नीचे चला जाए या चार डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो इसे शीत लहर कहा जाता है.
जब दिन का तापमान 2 डिग्री या इससे नीचे चला जाए और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री तक गिर जाए तो स्थिति गंभीर माना जाती है. इसे सीवियर कोल्ड वेव भी कहा जाता है ‌‌.
जब दिन का तापमान 2 डिग्री या इससे नीचे चला जाए और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री तक गिर जाए तो स्थिति गंभीर माना जाती है. इसे सीवियर कोल्ड वेव भी कहा जाता है ‌‌.
लंबे समय तक चलने वाली खतरनाक ठंड से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है. इसमें हाइपोथर्मिया, कैलोरी की ज्यादा मांग, पेड़-पौधों को नुकसान और मवेशियों की मौत जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है.
लंबे समय तक चलने वाली खतरनाक ठंड से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है. इसमें हाइपोथर्मिया, कैलोरी की ज्यादा मांग, पेड़-पौधों को नुकसान और मवेशियों की मौत जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है.
इसके अलावा तापमान जब 4 डिग्री या इससे नीचे आ जाए बादल न हो और अधिकतम तापमान में भी तेज गिरावट हो जाए तो शीत लहर की संभावना बढ़ जाती है.
इसके अलावा तापमान जब 4 डिग्री या इससे नीचे आ जाए बादल न हो और अधिकतम तापमान में भी तेज गिरावट हो जाए तो शीत लहर की संभावना बढ़ जाती है.
मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में शीत लहर तब घोषित होती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और यह औसत तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे हो. वहीं सीवियर कोल्ड डे तब माना जाता है जब अधिकतम तापमान भी सामान्य से 6.5 डिग्री कम हो जाए.
मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में शीत लहर तब घोषित होती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और यह औसत तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे हो. वहीं सीवियर कोल्ड डे तब माना जाता है जब अधिकतम तापमान भी सामान्य से 6.5 डिग्री कम हो जाए.
इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर तब घोषित होती है, जब तापमान जीरो डिग्री या इससे नीचे हो और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री कम हो.
इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर तब घोषित होती है, जब तापमान जीरो डिग्री या इससे नीचे हो और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री कम हो.
इस समय दिल्ली ,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तापमान लगातार नीचे जा रहा है. इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्र में भी तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है. 
इस समय दिल्ली ,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तापमान लगातार नीचे जा रहा है. इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्र में भी तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है. 
Published at : 26 Nov 2025 07:03 AM (IST)
What Is Cold Wave Minimum Temperature Drop Severe Cold Wave

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Embed widget