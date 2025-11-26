एक्सप्लोरर
कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है शीत लहर, इसका तापमान से क्या है कनेक्शन?
जब तेज ठंडी हवा के साथ तापमान में अचानक गिरावट आती है तब शीत लहर चलती है. जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से चार-पांच डिग्री नीचे चला जाए या चार डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो इसे शीत लहर कहा जाता है.
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है. कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुका है. वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है. इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से शीत लहर का प्रकोप बढ़ने के भी आसार है और उत्तर भारत में कोहरे का भी असर देखने मिल सकता है. मौसम विभाग ने शीत लहर को लेकर चेतावनी तो दी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीत लहर आखिर होती क्या है. कितनी ठंड को शीत लहर कहा जाता है और तापमान का इससे क्या कनेक्शन है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि शीत लहर कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है और इसका तापमान से क्या कनेक्शन होता है.
Published at : 26 Nov 2025 07:03 AM (IST)
