कितनी ठंडी हवा को कहा जाता है शीत लहर, इसका तापमान से क्या है कनेक्शन?

जब ठंडी हवाएं तेज चलने लगती है और तापमान में अचानक तेज गिरावट आती है तब शीत लहर की कंडीशन बनती है. मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से चार-पांच डिग्री नीचे चला जाए या चार डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो इसे शीत लहर कहा जाता है.