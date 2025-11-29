एक्सप्लोरर
ट्रेनों में हलाल मीट परोसने पर विवाद, क्या फ्लाइट में रखा जाता है इसका ध्यान?
भारतीय रेलवे ने हलाल मीट को लेकर साफ किया है कि IRCTC केवल वही नॉनवेज खाना परोसता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और समय-समय पर होने वाले बदलाव के अनुसार मानकों को पूरा करता हो.
पिछले दिनों ट्रेनों में परोसे जाने वाले नॉनवेज खाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठे. यह मामला इतनी बड़ी बहस में बदल गया कि रेलवे को खुद स्पष्टीकरण देना पड़ा. दरअसल, भारतीय रेलवे ने हलाल मीट को लेकर साफ किया था कि आईआरसीटीसी केवल वही नॉनवेज खाना परोसता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और समय-समय पर होने वाले बदलाव के अनुसार मानकों को पूरा करता हो. अब इस विवाद को लेकर लोगों के मन में फ्लाइट्स में परोसे जाने वाले खाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जैसे ट्रेनों में हलाल मीट परोसने पर विवाद हुआ क्या फ्लाइट में भी इसका ध्यान रखा जाता है कि नहीं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Nov 2025 11:51 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
जनरल नॉलेज
8 Photos
किसी की दूसरी शादी में उड़ाई दावत तो भी हो सकती है जेल, इस राज्य में बन गया अनोखा कानून
जनरल नॉलेज
7 Photos
एक पहिए से लेकर पूरे डब्बे तक... कितने में बनती है एक ट्रेन, चलने के बाद रेलवे की कितनी होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
8 Photos
22, 18 या 14... 2 तोले की सोने की चेन कितने कैरेट में रहेगी मजबूत, कितना होगा खर्च?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR88B8888, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन-सी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
एबीपी लाइव
Opinion