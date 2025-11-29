हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजट्रेनों में हलाल मीट परोसने पर विवाद, क्या फ्लाइट में रखा जाता है इसका ध्यान?

ट्रेनों में हलाल मीट परोसने पर विवाद, क्या फ्लाइट में रखा जाता है इसका ध्यान?

भारतीय रेलवे ने हलाल मीट को लेकर साफ किया है कि IRCTC केवल वही नॉनवेज खाना परोसता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और समय-समय पर होने वाले बदलाव के अनुसार मानकों को पूरा करता हो.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Nov 2025 11:51 AM (IST)
भारतीय रेलवे ने हलाल मीट को लेकर साफ किया है कि IRCTC केवल वही नॉनवेज खाना परोसता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और समय-समय पर होने वाले बदलाव के अनुसार मानकों को पूरा करता हो.

पिछले दिनों ट्रेनों में परोसे जाने वाले नॉनवेज खाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठे. यह मामला इतनी बड़ी बहस में बदल गया कि रेलवे को खुद स्पष्टीकरण देना पड़ा. दरअसल, भारतीय रेलवे ने हलाल मीट को लेकर साफ किया था कि आईआरसीटीसी केवल वही नॉनवेज खाना परोसता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और समय-समय पर होने वाले बदलाव के अनुसार मानकों को पूरा करता हो. अब इस विवाद को लेकर लोगों के मन में फ्लाइट्स में परोसे जाने वाले खाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जैसे ट्रेनों में हलाल मीट परोसने पर विवाद हुआ क्या फ्लाइट में भी इसका ध्यान रखा जाता है कि नहीं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ था कि रेलवे को NHRC की ओर से नोटिस मिला है कि ट्रेनों में केवल हलाल प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल हो रहा है. NHRC ने इस मामले को मानवीय अधिकारों से जुड़ा बताते हुए रेलवे बोर्ड से दो हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है.
वहीं इसे लेकर रेलवे का कहना है कि ट्रेनों में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड मीट परोसने का कोई नियम नहीं है. लाइसेंसी और वेंडर को FSSAI के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य है और आईआरसीटीसी इन्हीं नियमों के तहत कैटरिंग सेवाएं देता है.
इसके अलावा CIC में एक आरटीआई के दौरान पूछा गया कि क्या ट्रेनों में अनिवार्य रूप से हलाल मीट दिया जाता है. इसे लेकर रेलवे ने साफ किया कि हलाल मीट अनिवार्य करने वाला कोई दस्तावेज या नीति मौजूद नहीं है.
वहीं हलाल प्रमाणित भोजन पर बहस करीब 10 सालों से चल रही थी. एयर इंडिया के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहे थे.
एयर इंडिया के अनुसार, हलाल सर्टिफाइड खाना अब केवल सऊदी सेक्टर, हज उड़ानों और जेद्दा, दमन, रियाद, मदीना जैसे रूट्स पर दिया जाएगा.
वहीं कभी हलाल फूड को मुस्लिम मील का नाम दिया गया था जिस पर विरोध हुआ. इसके बाद अब कंपनी इसे स्पेशल मील कह रही है लेकिन यह मील हलाल सर्टिफाइड ही रहेगा.
Published at : 29 Nov 2025 11:51 AM (IST)
