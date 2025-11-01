हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
62.. 68... 74 और 84, महज 17 दिन में 4 दिग्गज सितारे दुनिया से रुख्सत, जानें इनके नाम

62.. 68... 74 और 84, महज 17 दिन में 4 दिग्गज सितारे दुनिया से रुख्सत, जानें इनके नाम

भारत ने इस साल अक्टूबर के महीने में महज 17 दिनों के अंदर ही अपने 4 बेहद अनमोल सितारे खो दिए. ऐसे में आइए जानते हैं इन सितारों के जिंदगी के सफर के बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 09:44 AM (IST)
भारत ने इस साल अक्टूबर के महीने में महज 17 दिनों के अंदर ही अपने 4 बेहद अनमोल सितारे खो दिए. ऐसे में आइए जानते हैं इन सितारों के जिंदगी के सफर के बारे में.

लोग चले जाते हैं पर उनकी यादें रह जाती हैं. जीना-मरना जिंदगी की खूबसूरती है, जो इस धरती पर आया है, उसे एक दिन मरना भी जरूर होगा. ऐसे में इस साल भारत ने अपने 4 अनमोल सितारों को महज 17 दिन के अंदर ही खो दिया.

पूर्व चैंपियन रहे 63 वर्षीय जॉकी असलम कादर का निधन 9 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुआ. दरअसल, असलम कादर लंबे समय से फेफड़ों के कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे.
पूर्व चैंपियन रहे 63 वर्षीय जॉकी असलम कादर का निधन 9 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुआ. दरअसल, असलम कादर लंबे समय से फेफड़ों के कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे.
असलम कादर भारत के सबसे प्रसिद्ध घुड़सवारों में से एक थे. अपने करियर में 75 क्लासिक जीतों के साथ 1,717 विजेता घोड़ों की सवारी कर इन्होंने भारत के तकरीबन सभी रेसिंग सेंटर पर रेस जीती.
असलम कादर भारत के सबसे प्रसिद्ध घुड़सवारों में से एक थे. अपने करियर में 75 क्लासिक जीतों के साथ 1,717 विजेता घोड़ों की सवारी कर इन्होंने भारत के तकरीबन सभी रेसिंग सेंटर पर रेस जीती.
अपनी एक्टिंग से सबको हंसाने वाले असरानी को अब हम केवल उनकी पुरानी फिल्मों में ही देख पाएंगे. अभिनेता गोवर्धन असरानी का 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे निधन हो गया.
अपनी एक्टिंग से सबको हंसाने वाले असरानी को अब हम केवल उनकी पुरानी फिल्मों में ही देख पाएंगे. अभिनेता गोवर्धन असरानी का 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे निधन हो गया.
असरानी ने अपने एक्टिंग के करियर में तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया और अपने अलग-अलग किरदारों से सभी का दिल जीत लिया. चुपके-चुपके, अभिमान, छोटी सी बात और शोले जैसी पिक्चरों में उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को उनका कायल कर दिया.
असरानी ने अपने एक्टिंग के करियर में तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया और अपने अलग-अलग किरदारों से सभी का दिल जीत लिया. चुपके-चुपके, अभिमान, छोटी सी बात और शोले जैसी पिक्चरों में उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को उनका कायल कर दिया.
महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले बेहद शानदार कलाकार पंकज धीर भी 15 अक्टूबर को महज 68 साल की उम्र में सभी को अलविदा कह चले.
महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले बेहद शानदार कलाकार पंकज धीर भी 15 अक्टूबर को महज 68 साल की उम्र में सभी को अलविदा कह चले.
महाभारत में अपनी कला से दिल जीतने वाले पंकज धीर ने घर-घर से अपनी पहचान हासिल की. अपनी करियर में उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं.
महाभारत में अपनी कला से दिल जीतने वाले पंकज धीर ने घर-घर से अपनी पहचान हासिल की. अपनी करियर में उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं.
बीते शनिवार यानी 25 अक्टूबर को फिल्म जगत के उम्दा कलाकार सतीश शाह का किडनी फेलियर के चलते निधन हो गया. सतीश शाह को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. हम साथ-साथ हैं, जाने भी दो यारों जैसी एक से बढ़कर एक हिट पिक्चरों में अपनी कलाकारी से हंसने वाले सतीश शाह बेहद कमाल थे.
बीते शनिवार यानी 25 अक्टूबर को फिल्म जगत के उम्दा कलाकार सतीश शाह का किडनी फेलियर के चलते निधन हो गया. सतीश शाह को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. हम साथ-साथ हैं, जाने भी दो यारों जैसी एक से बढ़कर एक हिट पिक्चरों में अपनी कलाकारी से हंसने वाले सतीश शाह बेहद कमाल थे.
Published at : 01 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Satish Shah Pankaj Dheer Govardhan Asrani Aslam Kader

Photo Gallery

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

