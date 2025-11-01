62.. 68... 74 और 84, महज 17 दिन में 4 दिग्गज सितारे दुनिया से रुख्सत, जानें इनके नाम

बीते शनिवार यानी 25 अक्टूबर को फिल्म जगत के उम्दा कलाकार सतीश शाह का किडनी फेलियर के चलते निधन हो गया. सतीश शाह को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. हम साथ-साथ हैं, जाने भी दो यारों जैसी एक से बढ़कर एक हिट पिक्चरों में अपनी कलाकारी से हंसने वाले सतीश शाह बेहद कमाल थे.