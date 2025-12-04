'एक पूर्व IPS ने मेरे निजी एवं परिवार…', तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, थाने तक पहुंचा मामला
Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव का आरोप है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास की ओर से आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं. आधारहीन बातों को कहा गया है.
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक चैनल पर उनकी छवि को धूमिल किया है. आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. तेज प्रताप यादव ने गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) की शाम अपने एक्स हैंडल से किए पोस्ट में इस संबंध में कई बातें लिखी हैं.
'आपत्तिजनक बात बोलना बेहद दुखद… माफ करने योग्य नहीं'
तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में लिखा है, "पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास द्वारा अपने "News Nama Channel" के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप-शनाप, मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों को बोला गया है. एक पूर्व IPS के द्वारा मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुखद और माफ करने योग्य नहीं है."
पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास द्वारा उसके "News Nama Channel" के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप -सनाप, मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों को बोला गया है।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) December 4, 2025
एक पूर्व IPS के द्वारा मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं… pic.twitter.com/brhSwE8iQ5
पटना के सचिवालय थाने में तेज प्रताप यादव ने दर्ज कराई शिकायत
पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, "...इसलिए आज मैंने उदंड प्रवृत्ति रखने वाले इस पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है. ये वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था." अपने एक्स पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने अमिताभ कुमार दास की तस्वीर भी लगाई है.
बता दें कि अमिताभ कुमार दास बिहार कैडर के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी (1994 बैच) हैं. बिहार के ही रहने वाले हैं. अब तेज प्रताप यादव के आरोपों पर देखना होगा कि अमिताभ कुमार दास की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.
