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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEvergreen Business Ideas: साल के 12 महीने चलते हैं ये बिजनेस, मात्र 10000 रुपये से कर सकते हैं शुरू

Evergreen Business Ideas: साल के 12 महीने चलते हैं ये बिजनेस, मात्र 10000 रुपये से कर सकते हैं शुरू

अपना काम शुरू करने का सपना हर कोई देखता है, पूंजी की कमी और मार्केट के जोखिम लोगों को पीछे खींच लेते हैं. क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्हें शुरू करने के लिए लाखों रुपये नहीं चाहिए.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 May 2026 07:03 PM (IST)
अपना काम शुरू करने का सपना हर कोई देखता है, पूंजी की कमी और मार्केट के जोखिम लोगों को पीछे खींच लेते हैं. क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्हें शुरू करने के लिए लाखों रुपये नहीं चाहिए.

Evergreen Business Ideas: आर्थिक मंदी हो या मौसम का बदलाव, कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत इंसान को हमेशा बनी रहती है. मात्र 10,000 रुपये जैसी छोटी पूंजी से शुरू होने वाले ये बिजनेस न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि साल के 365 दिन कमाई का जरिया भी देते हैं. अगर आप भी नौकरी की भागदौड़ से दूर अपना छोटा स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो इन सदाबहार विकल्पों पर विचार करना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

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किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो कभी मंदी का शिकार नहीं होता है. आटा, दाल, चावल और साबुन जैसी बुनियादी जरूरतें हर घर की प्राथमिकता होती हैं. इसे शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के एक छोटे हिस्से से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं.
किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो कभी मंदी का शिकार नहीं होता है. आटा, दाल, चावल और साबुन जैसी बुनियादी जरूरतें हर घर की प्राथमिकता होती हैं. इसे शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के एक छोटे हिस्से से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं.
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आजकल की व्यस्त जीवनशैली में लोगों के पास खाना बनाने का समय कम होता जा रहा है. ऐसे में टिफिन सर्विस या होम डिलीवरी का बिजनेस एक शानदार विकल्प बनकर उभरा है. आप अपने घर की रसोई से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसमें निवेश बहुत कम है लेकिन अगर खाने का स्वाद और शुद्धता अच्छी है, तो माउथ पब्लिसिटी के जरिए यह बिजनेस बहुत तेजी से साल भर फलने-फूलने लगता है.
आजकल की व्यस्त जीवनशैली में लोगों के पास खाना बनाने का समय कम होता जा रहा है. ऐसे में टिफिन सर्विस या होम डिलीवरी का बिजनेस एक शानदार विकल्प बनकर उभरा है. आप अपने घर की रसोई से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसमें निवेश बहुत कम है लेकिन अगर खाने का स्वाद और शुद्धता अच्छी है, तो माउथ पब्लिसिटी के जरिए यह बिजनेस बहुत तेजी से साल भर फलने-फूलने लगता है.
Published at : 10 May 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Evergreen Business Ideas Small Business Ideas Low Investment High Profit Business

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