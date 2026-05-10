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Evergreen Business Ideas: साल के 12 महीने चलते हैं ये बिजनेस, मात्र 10000 रुपये से कर सकते हैं शुरू
अपना काम शुरू करने का सपना हर कोई देखता है, पूंजी की कमी और मार्केट के जोखिम लोगों को पीछे खींच लेते हैं. क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्हें शुरू करने के लिए लाखों रुपये नहीं चाहिए.
Evergreen Business Ideas: आर्थिक मंदी हो या मौसम का बदलाव, कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत इंसान को हमेशा बनी रहती है. मात्र 10,000 रुपये जैसी छोटी पूंजी से शुरू होने वाले ये बिजनेस न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि साल के 365 दिन कमाई का जरिया भी देते हैं. अगर आप भी नौकरी की भागदौड़ से दूर अपना छोटा स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो इन सदाबहार विकल्पों पर विचार करना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है.
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Published at : 10 May 2026 07:03 PM (IST)
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