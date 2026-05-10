आजकल की व्यस्त जीवनशैली में लोगों के पास खाना बनाने का समय कम होता जा रहा है. ऐसे में टिफिन सर्विस या होम डिलीवरी का बिजनेस एक शानदार विकल्प बनकर उभरा है. आप अपने घर की रसोई से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं. इसमें निवेश बहुत कम है लेकिन अगर खाने का स्वाद और शुद्धता अच्छी है, तो माउथ पब्लिसिटी के जरिए यह बिजनेस बहुत तेजी से साल भर फलने-फूलने लगता है.