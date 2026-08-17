ट्रेन की पेंट्री में दिखा चूहा, वायरल वीडियो पर आया IRCTC का जवाब

ट्रेन में मिलने वाले खाने की सफाई को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि मुंबई से प्रतापगढ़ के बीच चलने वाली उद्योग नगरी एक्सप्रेस (12173) की पेंट्री कार में एक चूहा घूमता हुआ दिखाई दिया. वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों के बीच चिंता बढ़ गई है और लोग रेलवे की खानपान व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

पेंट्री कार में आराम से घूमता दिखा चूहा

वायरल वीडियो में एक चूहा खाने-पीने के सामान के पास दिखाई देता है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने दावा किया कि यह दृश्य ट्रेन की पेंट्री कार का है, जहां यात्रियों के लिए खाना तैयार और स्टोर किया जाता है. वीडियो में चूहे को सामान के ऊपर चढ़ते-उतरते देखा जा सकता है.

एबीपी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

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सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने कहा कि अगर पेंट्री कार में इस तरह चूहे घूम रहे हैं तो खाने की गुणवत्ता और सफाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब ट्रेन के खाने के साथ "अनचाहे मेहमान" भी मिल रहे हैं, जबकि कई लोगों ने इसे यात्रियों की सेहत से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.

रेलवे ने मांगी पूरी जानकारी

मामला सोशल मीडिया पर बढ़ने के बाद रेलवे की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. रेलवे ने पोस्ट पर जवाब देते हुए घटना की तारीख और समय जैसी जानकारी मांगी ताकि मामले की जांच की जा सके. साथ ही यात्रियों को RailMadad पोर्टल पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दी गई, जिससे मामले का जल्द समाधान हो सके.

लोगों ने उठाए सफाई पर सवाल

सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि रेलवे को पेंट्री कारों की नियमित जांच और सफाई व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए. यूजर्स का मानना है कि लाखों यात्री रोजाना ट्रेनों में सफर करते हैं और ऐसे में खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए.

वीडियो ने छेड़ दी बहस

हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने एक बार फिर ट्रेनों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और पेंट्री कारों की साफ-सफाई को लेकर बहस छेड़ दी है. अब लोगों की नजर रेलवे की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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सोशल मीडिया रिएक्शन से फूटा यूजर्स का गुस्सा

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आया. कई यूजर्स ने लिखा कि ट्रेन का टिकट और खाना दोनों महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन सफाई के ऐसे हाल चिंताजनक हैं. कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे को यात्रियों की सेहत से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "लगता है चूहा भी सफर का मजा लेने पेंट्री में पहुंच गया", लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की.

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