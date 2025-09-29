इस्लाम में शराब पीना है हराम, फिर यह मुस्लिम देश भारी मात्रा में क्यों खरीदता है एल्कोहल?

UAE में शराब की बिक्री और सेवन के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है. 2023 में, दुबई ने शराब की बिक्री पर 30% टैक्स को खत्म कर दिया और शराब लाइसेंस की फीस को मुफ्त कर दिया, जिससे पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए शराब की उपलब्धता बढ़ी है.