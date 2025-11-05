पोखरण में परीक्षण किया गया उपकरण एक विस्फोट प्रकार का फीजन बम था. इसकी अवधारणा 1945 में नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन बम के समान थी. हालांकि भारत ने स्वदेशी डिजाइन बनाया था, जिसे डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था. ऐसा अनुमान है कि विस्फोट की क्षमता 8 से 12 किलोटन टीएनटी के बीच थी.