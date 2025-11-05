हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Nuclear Test: भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था, जानें क्यों रखा गया था यह नाम

India Nuclear Test: भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था, जानें क्यों रखा गया था यह नाम

India Nuclear Test: अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेंटागन को अपना परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. आइए जानते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Nov 2025 08:18 AM (IST)
India Nuclear Test: अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेंटागन को अपना परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. आइए जानते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था.

India Nuclear Test: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के इल्जाम लगाए हैं और साथ ही जवाब में पेंटागन को अपना परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की आदेश भी दे दिए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था और साथ ही यह भी की क्यों रखा गया था यह नाम.

1/6
18 में 1974 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया. इस परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था.
18 में 1974 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया. इस परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था.
2/6
परीक्षण के बाद विदेश मंत्रालय ने इसे एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया. इसके बाद भारत को शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रखने में काफी मदद मिली.
परीक्षण के बाद विदेश मंत्रालय ने इसे एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया. इसके बाद भारत को शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रखने में काफी मदद मिली.
3/6
पोखरण में परीक्षण किया गया उपकरण एक विस्फोट प्रकार का फीजन बम था. इसकी अवधारणा 1945 में नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन बम के समान थी. हालांकि भारत ने स्वदेशी डिजाइन बनाया था, जिसे डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था. ऐसा अनुमान है कि विस्फोट की क्षमता 8 से 12 किलोटन टीएनटी के बीच थी.
पोखरण में परीक्षण किया गया उपकरण एक विस्फोट प्रकार का फीजन बम था. इसकी अवधारणा 1945 में नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन बम के समान थी. हालांकि भारत ने स्वदेशी डिजाइन बनाया था, जिसे डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था. ऐसा अनुमान है कि विस्फोट की क्षमता 8 से 12 किलोटन टीएनटी के बीच थी.
4/6
यह सफल परीक्षण के बाद भारत परमाणु विस्फोट करने वाला दुनिया का छठा राष्ट्रीय बन गया था. भारत के रक्षा और वैज्ञानिक समुदाय के लिए यह एक बड़ी छलांग थी,‌ जिसने वैश्विक भू राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.
यह सफल परीक्षण के बाद भारत परमाणु विस्फोट करने वाला दुनिया का छठा राष्ट्रीय बन गया था. भारत के रक्षा और वैज्ञानिक समुदाय के लिए यह एक बड़ी छलांग थी,‌ जिसने वैश्विक भू राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.
5/6
दरअसल इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था. यह दिन गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति का उत्सव है. इस परीक्षण का नाम बुद्ध के नाम पर रखकर भारत ने सूक्ष्म रूप से यह संदेश दिया था कि उसका परमाणु कार्यक्रम आक्रामकता पर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण इरादे से प्रेरित है.
दरअसल इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था. यह दिन गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति का उत्सव है. इस परीक्षण का नाम बुद्ध के नाम पर रखकर भारत ने सूक्ष्म रूप से यह संदेश दिया था कि उसका परमाणु कार्यक्रम आक्रामकता पर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण इरादे से प्रेरित है.
6/6
ऐसा कहा जाता है कि सफल परीक्षण के बाद परियोजना निदेशक डॉ राजा रमन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक सरल कोड संदेश भेजा था. जिसमें लिखा था बुद्ध मुस्कुराए हैं.
ऐसा कहा जाता है कि सफल परीक्षण के बाद परियोजना निदेशक डॉ राजा रमन्ना ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक सरल कोड संदेश भेजा था. जिसमें लिखा था बुद्ध मुस्कुराए हैं.
Published at : 05 Nov 2025 08:18 AM (IST)
Tags :
Pokhran Test India Nuclear Test Smiling Buddha

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
बॉलीवुड
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
यूटिलिटी
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
ट्रेंडिंग
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget