एक्सप्लोरर
India Nuclear Test: भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था, जानें क्यों रखा गया था यह नाम
India Nuclear Test: अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेंटागन को अपना परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. आइए जानते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था.
India Nuclear Test: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के इल्जाम लगाए हैं और साथ ही जवाब में पेंटागन को अपना परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की आदेश भी दे दिए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था और साथ ही यह भी की क्यों रखा गया था यह नाम.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Nov 2025 08:18 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था, जानें क्यों रखा गया था यह नाम
जनरल नॉलेज
6 Photos
दक्षिण कोरिया में कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये, यहां 50 हजार कमाए तो कितनी हो जाएगी रकम?
जनरल नॉलेज
7 Photos
पीरियड्स के दौरान कैसे क्रिकेट खेलती है महिला टीम, खिताबी मुकाबले को कैसे मैनेज करती हैं लड़कियां?
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या खाने-पीने की चीजों से बदल जाती है हमारे शरीर की गंध, चिकन-मटन और लहसुन-प्याज का कैसे होता है असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
जनरल नॉलेज
7 Photos
ये है चीन की '8D' सिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी कि दुनिया से 100 साल आगे रहते हैं यहां के लोग
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
कहीं ट्रंप को लग न जाए करारा झटका? आज हारे तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ के अरबों डॉलर, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था, जानें क्यों रखा गया था यह नाम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion