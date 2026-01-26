क्या अंतरिक्ष में भी कड़कती है बिजली, जानें धरती से कैसे अलग होती है यह घटना?

बिजली के लिए धरती पर हवा की जरूरत होती है. इसी के साथ अंतरिक्ष में प्लाज्मा की. बिजली तब बनती है जब बादलों के बीच घर्षण से वातावरण में इलेक्ट्रिक चार्ज का असंतुलन पैदा होता है. अंतरिक्ष में हवा नहीं होती इस वजह से पारंपरिक बिजली नहीं हो सकती. इसीलिए अंतरिक्ष में इलेक्ट्रिक डिसचार्ज प्लाज्मा के जरिए होता है.