क्या अंतरिक्ष यात्रा के बाद सूसू-पॉटी के बैग धरती पर वापस लाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, क्या होता है इनका?

नासा के अनुसार, अंतरिक्ष में समय बिताने के दौरान इकट्ठा हुए कूड़े और इंसानी मल को एक बैग में भरा जाता है, जब इसका वजन दो टन का हो जाता है तो इसे एक स्पेसशिप के माध्यम से धरती की तरफ वापस भेज जाता है. गुरुत्वाकर्षण से पैदा हुए घर्षण से सारा कूड़ा जलकर राख हो जाता है.