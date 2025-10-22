भारतीयों ने फूंक डाले इतने करोड़ के पटाखे, रकम सुनकर दहल जाएंगे पाकिस्तान के ये शहर

पाकिस्तान के शहरों में जहां महंगाई और ऊर्जा संकट की वजह से लोगों को त्योहारों में भी सादगी बरतनी पड़ रही है, वहीं भारत में दिवाली का जश्न आर्थिक दृष्टि से भी बूम सीजन बन चुका है. यह फर्क सिर्फ परंपराओं का नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता और क्रय शक्ति का भी है.