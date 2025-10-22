एक्सप्लोरर
भारतीयों ने फूंक डाले इतने करोड़ के पटाखे, रकम सुनकर दहल जाएंगे पाकिस्तान के ये शहर
भारतीयों ने दिवाली ने इस बार ऐसा धमाका किया कि आंकड़े सुनकर पाकिस्तान के कई शहरों की अर्थव्यवस्था तक हिल जाए. सिर्फ पटाखों पर खर्च हुई इतनी रकम कि कई देशों का वार्षिक बजट भी छोटा पड़ सकता है.
भारत में दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक जश्न है जो पूरे देश को रोशनी और उत्साह से भर देता है. इस साल दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले दिल्लीवालों ने दिवाली पर करीब 500 करोड़ रुपये के पटाखे फूंक डाले. ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर इसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से तुलना करें तो कई शहरों का सालाना बजट इसके सामने बेहद छोटा लगता है.
Published at : 22 Oct 2025 04:40 PM (IST)
