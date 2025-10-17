हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali In Sri Lanka: क्या रावण की नगरी लंका में भी मनाई जाती है दिवाली, जानें यहां कैसे होता है जश्न?

Diwali In Sri Lanka: क्या रावण की नगरी लंका में भी मनाई जाती है दिवाली, जानें यहां कैसे होता है जश्न?

Diwali In Sri Lanka: श्रीलंका की दिवाली भारत की परंपरा से जुड़ी जरूर है, लेकिन उसका अपना अलग रंग-पहचान है, जहां दीपक सिर्फ घर नहीं, दिलों को भी रोशन करते हैं. आइए जानें कि यहां दिवाली कैसे मनाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Diwali In Sri Lanka: श्रीलंका की दिवाली भारत की परंपरा से जुड़ी जरूर है, लेकिन उसका अपना अलग रंग-पहचान है, जहां दीपक सिर्फ घर नहीं, दिलों को भी रोशन करते हैं. आइए जानें कि यहां दिवाली कैसे मनाते हैं.

Diwali In Sri Lanka: भारत में दिवाली की तैयारियां जैसे-जैसे चरम पर पहुंचती हैं, वैसे-वैसे दुनिया भर में बसे भारतीय भी इस त्योहार की रौनक में डूब जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की नगरी मानी जाने वाली श्रीलंका में भी दिवाली मनाई जाती है, वो भी बेहद खास अंदाज में. यहां का त्योहार भारत की पारंपरिक पांच दिवसीय दिवाली से थोड़ा अलग होते हुए भी उसी भावनात्मक जुड़ाव और धार्मिक महत्व को दर्शाता है.

1/8
श्रीलंका एक बहुधार्मिक देश है, यहां बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी रहते हैं. इनमें से तमिल हिंदू समुदाय दिवाली को पूरे उत्साह के साथ मनाता है. श्रीलंका में यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां राम और रावण की कथा का सीधा उल्लेख नहीं किया जाता है.
श्रीलंका एक बहुधार्मिक देश है, यहां बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी रहते हैं. इनमें से तमिल हिंदू समुदाय दिवाली को पूरे उत्साह के साथ मनाता है. श्रीलंका में यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां राम और रावण की कथा का सीधा उल्लेख नहीं किया जाता है.
2/8
वजह साफ है कि रावण को श्रीलंका में अब भी एक विद्वान और शक्तिशाली राजा के रूप में सम्मान दिया जाता है. यहां दिवाली को लैंप फेस्टिवल या लैम क्रियॉन्ग कहा जाता है. इसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है.
वजह साफ है कि रावण को श्रीलंका में अब भी एक विद्वान और शक्तिशाली राजा के रूप में सम्मान दिया जाता है. यहां दिवाली को लैंप फेस्टिवल या लैम क्रियॉन्ग कहा जाता है. इसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है.
3/8
यहां भी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुथु कांडू कहा जाता है. इसका अर्थ है, नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना. दिवाली से पहले यहां भी बाजारों में रौनक छा जाती है, दुकानों और गलियों को दीयों और रोशनियों से सजाया जाता है.
यहां भी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुथु कांडू कहा जाता है. इसका अर्थ है, नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना. दिवाली से पहले यहां भी बाजारों में रौनक छा जाती है, दुकानों और गलियों को दीयों और रोशनियों से सजाया जाता है.
4/8
वहां भी लोग नए कपड़े, गहने और मिठाइयां खरीदते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में दिवाली से पहले की चहल-पहल देखने को मिलती है. श्रीलंका में त्योहार की सुबह तमिल परिवार तेल स्नान से दिन की शुरुआत करते हैं, जिसे पवित्र और शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है.
वहां भी लोग नए कपड़े, गहने और मिठाइयां खरीदते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में दिवाली से पहले की चहल-पहल देखने को मिलती है. श्रीलंका में त्योहार की सुबह तमिल परिवार तेल स्नान से दिन की शुरुआत करते हैं, जिसे पवित्र और शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है.
5/8
फिर घरों के मुख्य द्वार पर चावल के आटे से सुंदर रंगोली बनाई जाती है, जो मेहमानों और देवताओं के स्वागत का प्रतीक है. श्रीलंका में एक खास परंपरा है, केले के पत्तों से बने छोटे-छोटे दीप जलाना. इन दीयों में मोमबत्तियां, सिक्के और धूप रखकर उन्हें जलाया जाता है और कई लोग इन दीयों को नदियों या झीलों में प्रवाहित करते हैं. यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है.
फिर घरों के मुख्य द्वार पर चावल के आटे से सुंदर रंगोली बनाई जाती है, जो मेहमानों और देवताओं के स्वागत का प्रतीक है. श्रीलंका में एक खास परंपरा है, केले के पत्तों से बने छोटे-छोटे दीप जलाना. इन दीयों में मोमबत्तियां, सिक्के और धूप रखकर उन्हें जलाया जाता है और कई लोग इन दीयों को नदियों या झीलों में प्रवाहित करते हैं. यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है.
6/8
राजधानी कोलंबो में दिवाली की शाम को खास रौनक होती है. यहां के प्राचीन शिव मंदिर पोन्नम्बलवनेश्वर देवस्थानम में सैकड़ों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए जुटते हैं. पूरे मंदिर को दीपों से सजाया जाता है और विशेष आरती की जाती है.
राजधानी कोलंबो में दिवाली की शाम को खास रौनक होती है. यहां के प्राचीन शिव मंदिर पोन्नम्बलवनेश्वर देवस्थानम में सैकड़ों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए जुटते हैं. पूरे मंदिर को दीपों से सजाया जाता है और विशेष आरती की जाती है.
7/8
माना जाता है कि इस दिन मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव और देवी लक्ष्मी से समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है. दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका में दिवाली को रावण-वध का त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में देखा जाता है.
माना जाता है कि इस दिन मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव और देवी लक्ष्मी से समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है. दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका में दिवाली को रावण-वध का त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में देखा जाता है.
8/8
कई लोगों का मानना है कि दिवाली सिर्फ कोलंबो तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रीलंका के हर उस इलाके में दिवाली की चमक दिखती है, जहां तमिल हिंदू रहते हैं, खासकर जाफना, त्रिंकोमाली और कैंडी जैसे क्षेत्रों में.
कई लोगों का मानना है कि दिवाली सिर्फ कोलंबो तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रीलंका के हर उस इलाके में दिवाली की चमक दिखती है, जहां तमिल हिंदू रहते हैं, खासकर जाफना, त्रिंकोमाली और कैंडी जैसे क्षेत्रों में.
Published at : 17 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Diwali Diwali 2025 Diwali In Sri Lanka Colombo Diwali

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
हेल्थ
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget