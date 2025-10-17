फिर घरों के मुख्य द्वार पर चावल के आटे से सुंदर रंगोली बनाई जाती है, जो मेहमानों और देवताओं के स्वागत का प्रतीक है. श्रीलंका में एक खास परंपरा है, केले के पत्तों से बने छोटे-छोटे दीप जलाना. इन दीयों में मोमबत्तियां, सिक्के और धूप रखकर उन्हें जलाया जाता है और कई लोग इन दीयों को नदियों या झीलों में प्रवाहित करते हैं. यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है.