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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'

इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'

Shoaib Akhtar: शोएब अख्तर ने इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम को बडी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वो गलती नहीं करेगा, जो वेस्टइंडीज ने की थी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 12 Aug 2026 06:04 PM (IST)
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बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. पाक टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था. सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई थी. अब इंग्लैंड सीरीज से पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बाबर को बड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अंग्रेज यानी इंग्लैंड के खिलाड़ी वो गलती नहीं दोहराएंगे जो वेस्टइंडीज ने की थी. 

बाबर आजम हाल ही में दोबारा पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने वेस्टइंडीज दौरे पर मिला-जुला प्रदर्शन किया था. अब सवाल यह है कि इंग्लैंड की सरजमीं पर खेले जाने वाले टेस्ट में पाक टीम कैसा प्रदर्शन करेगी? इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा. 

क्या बोले शोएब अख्तर?

एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए अख्तर ने कहा, "इंग्लैंड वो गलती नहीं करेगा, जो वेस्टइंडीज ने की थी जिससे पाकिस्तान जीत की स्थिति में आ गया था. वह तेज गेंदबाजों के हिसाब से पिच बनाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगा."

अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबर की सेना इंग्लैंड टेस्ट कैसा प्रदर्शन करती है. पाक टीम का विदेशी सरजमीं पर रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. दोबारा कप्तान बने बाबर के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती होगी. इस बार वह अच्छे प्रदर्शन के साथ लंबे वक्त तक टीम के कप्तान बने रहना चाहेंगे. 

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड 

बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अली उस्मान, अब्दुल्ला शफीक, अज़ान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील* (फिटनेस पर निर्भर), शान मसूद और उबैद शाह. 

पाकिस्तान-इंग्लैंड तीन मैचों की टेस्ट सीरीज  

पहला टेस्ट- 19-23 अगस्त – हेडिंग्ले, लीड्स 

दूसरा टेस्ट- 27-31 अगस्त – लॉर्ड्स, लंदन 

तीसरा टेस्ट- 9-13 सितंबर – एजबेस्टन, बर्मिंघम 

 

यह भी पढ़ें: 3 टी20 के लिए अफगानिस्तान का दौरा करेगी टीम इंडिया? दिल्ली में खेले जाएंगे सभी मैच

Published at : 12 Aug 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
England Vs Pakistan Babar Azam PAK Vs ENG Test SHOAIB AKHTAR
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