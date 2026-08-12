मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाजूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत

जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत

Junior NTR Shoulder Surgery: जूनियर एनटीआर को कंधे में चोट लगी थी, जिसकी आज बुधवार को सर्जरी हुई है. उनकी सर्जरी सक्सेसफुली पूरी हो गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Aug 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए गुड न्यूज है. सर्जरी के बाद वो अब बिल्कुल ठीक हैं. दअरसल, बुधवार को KIMS हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई. जूनियर एनटीआर को कंधे में चोट लगी थी. इसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला और फिर डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी. बुधवार को सर्जरी हुई. उनकी सर्जरी सक्सेसफुली पूरी हो गई है. 

कैसी है जूनियर एनटीआर की तबीयत?

ये प्रोसीजर एक डिटेल्ड मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद किया गया था. इसका मकसद जूनियर एनटीआर की रिकवरी में मदद करना और उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आने में मदद करना था. KIMS हॉस्पिटल द्वारा जारी एक ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन में, मेडिकल टीम ने प्रोसीजर के बाद NTR की कंडीशन पर एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया, 'सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही और जूनियर एनटीआर ठीक हैं. अब वो मेडिकल सुपरविज़न में एक स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे. डॉक्टरों को उम्मीद है कि NTR 2 से 3 महीने के टाइमफ्रेम में नॉर्मल हो सकते हैं.'

ये भी पढ़ें- 17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च

कितने दिन में रिकवर करेंगे जूनियर एनटीआर?

सर्जरी सक्सेसफुली पूरी होने के साथ जूनियर एनटीआर अब अपनी मेडिकल टीम की सुपरविजन में एक स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगे. रिकवरी पीरियड में रिहैबिलिटेशन और धीरे-धीरे अपने रेगुलर रूटीन में लौटने पर फोकस रहेगा. मेडिकल टीम इस दौरान उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखेगी. जूनियर एनटीआर की टीम और मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी रिकवरी को लेकर पॉजिटिव हैं. उम्मीद करते हैं कि वो लगभग 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में नॉर्मल हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें- 'स्पाइडर मैन' ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, बनी 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म

बता दें कि जूनियर एनटीआर 43 साल के हैं और साउथ इंडस्ट्री के सक्सेसफुल एक्टर हैं. उनकी फिल्मों को फैंस बहुत पसंद करते हैं. जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म में वो राम चरण के साथ दिखे थे और एसएस राजामौली ने इस फिल्म को बनाया था. फिल्म ने रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई शुरू कर दी थी. फिल्म ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

पिछली बार उन्हें फिल्म देवारा: पार्ट 1 में देखा गया था. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर भी नजर आई थी. फिल्म कमर्शियली हिट थी. फिल्म 2024 में आई थी. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म थी. फिल्म को Koratala Siva ने डायरेक्ट किया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Junior NTR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
साउथ सिनेमा
'राका' में प्रेग्नेंट महिला का रोल निभाएंगी दीपिका पादुकोण? जाह्नवी-रश्मिका के किरदार भी हुए लीक
'राका' में प्रेग्नेंट महिला बनेंगी दीपिका पादुकोण? जाह्नवी-रश्मिका के किरदार भी हुए लीक
साउथ सिनेमा
'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत हैं एक्टर के आरोप'
'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत है आरोप'
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
बिहार
प्रशांत किशोर के 10,000 नौकरी वाले बयान पर JDU की दो टूक, 'वह अपना…'
प्रशांत किशोर के 10,000 नौकरी वाले बयान पर JDU की दो टूक, 'वह अपना…'
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनके आगे बड़े-बड़े दिग्गजों ने मांगा पानी
राहुल द्रविड़ के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनके आगे बड़े-बड़े दिग्गजों ने मांगा पानी
बॉलीवुड
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
इंडिया
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
शिक्षा
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में CEO बनने के लिए इंटरव्यू जारी, प्रशासनिक क्षमता के साथ आस्था की भी परीक्षा
राम मंदिर में CEO बनने के लिए इंटरव्यू जारी, प्रशासनिक क्षमता के साथ आस्था की भी परीक्षा
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget