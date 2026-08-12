जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत

जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए गुड न्यूज है. सर्जरी के बाद वो अब बिल्कुल ठीक हैं. दअरसल, बुधवार को KIMS हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई. जूनियर एनटीआर को कंधे में चोट लगी थी. इसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला और फिर डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी. बुधवार को सर्जरी हुई. उनकी सर्जरी सक्सेसफुली पूरी हो गई है.

कैसी है जूनियर एनटीआर की तबीयत?

ये प्रोसीजर एक डिटेल्ड मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद किया गया था. इसका मकसद जूनियर एनटीआर की रिकवरी में मदद करना और उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आने में मदद करना था. KIMS हॉस्पिटल द्वारा जारी एक ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन में, मेडिकल टीम ने प्रोसीजर के बाद NTR की कंडीशन पर एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने बताया, 'सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही और जूनियर एनटीआर ठीक हैं. अब वो मेडिकल सुपरविज़न में एक स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे. डॉक्टरों को उम्मीद है कि NTR 2 से 3 महीने के टाइमफ्रेम में नॉर्मल हो सकते हैं.'

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कितने दिन में रिकवर करेंगे जूनियर एनटीआर?

सर्जरी सक्सेसफुली पूरी होने के साथ जूनियर एनटीआर अब अपनी मेडिकल टीम की सुपरविजन में एक स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगे. रिकवरी पीरियड में रिहैबिलिटेशन और धीरे-धीरे अपने रेगुलर रूटीन में लौटने पर फोकस रहेगा. मेडिकल टीम इस दौरान उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखेगी. जूनियर एनटीआर की टीम और मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी रिकवरी को लेकर पॉजिटिव हैं. उम्मीद करते हैं कि वो लगभग 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में नॉर्मल हो जाएंगे.

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बता दें कि जूनियर एनटीआर 43 साल के हैं और साउथ इंडस्ट्री के सक्सेसफुल एक्टर हैं. उनकी फिल्मों को फैंस बहुत पसंद करते हैं. जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म में वो राम चरण के साथ दिखे थे और एसएस राजामौली ने इस फिल्म को बनाया था. फिल्म ने रिलीज के साथ ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई शुरू कर दी थी. फिल्म ने 1300 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

पिछली बार उन्हें फिल्म देवारा: पार्ट 1 में देखा गया था. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर भी नजर आई थी. फिल्म कमर्शियली हिट थी. फिल्म 2024 में आई थी. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म थी. फिल्म को Koratala Siva ने डायरेक्ट किया था.