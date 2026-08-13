दिल्ली को आज परेशान करेगी उमस भरी गर्मी, 4 दिन तक केवल बूंदाबांदी

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप परेशान कर रही है. हालांकि, इस दौरान शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी दर्ज की गई, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिल सकी. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 17 अगस्त तक राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान लगाया है.

IMD ने अनुसार, बुधवार (12 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 36.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा. IMD के अनुसार, बुधवार को सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में सबसे अधिक 4 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

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कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार (13 अगस्त) को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान दोपहर से शाम के दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. न्यूनतम तापमान24-26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. दिन कै दौरान दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किमी/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. इस दौरान दिन के समय दिल्ली में उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 97 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 59 प्रतिशत रहा. वहीं, दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1 से -5.0) रहा, जबकि बाकी हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया.

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