‘डिलीट करें पोस्ट, मांगें माफी, नेताजी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर सख्त शुभेंदु

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री का यह निर्देश भारतीय जनता पार्टी के सांसद नगेन्द्रनाथ राय की टिप्पणी के कुछ दिन बाद आया है. राय को ‘अनंत महाराज’ के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कथित तौर पर ‘‘युद्ध अपराधी’’ बताया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व के साथ-साथ आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे.

राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत या आधिकारिक पद चाहे जो भी हो, कानून सभी के लिए समान है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नेताजी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

नेताजी के खिलाफ टिप्पणी पर शुभेंदु का आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सोशल मीडिया पर नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने पुलिस से ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है, जो कथित तौर पर इस तरह की टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार हैं.

जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि क्या पुलिस बीजेपी सांसद नगेन्द्रनाथ राय यानी अनंत महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लेने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि कानून विधायकों, सांसदों, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के लिए समान है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी उसकी राजनीतिक या प्रशासनिक स्थिति के आधार पर कानून से छूट नहीं दी जा सकती. उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

पोस्ट डिलीट करने के निर्देश

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर नेताजी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले लोगों से अपनी पोस्ट तुरंत हटाने और माफी मांगने की अपील भी की. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पोस्ट हटा देना कार्रवाई से बचने की गारंटी नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्ट हटाने के बावजूद पुलिस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी और उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा. यानी अब यह मामला केवल सोशल मीडिया पोस्ट हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं. ऐसे में उनके खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद गहराता दिखाई दे रहा है. एक तरफ अनंत महाराज की टिप्पणी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.