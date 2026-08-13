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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा

Viral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा

वीडियो में एक जगह मुर्गा और कुत्ता आमने-सामने दिखाई देते हैं. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मुर्गा अपने सामने मौजूद खाने पर किसी और की नजर पड़ने नहीं देना चाहता था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुर्गे और कुत्ते के बीच खाने को लेकर ऐसी भिड़ंत देखने को मिलती है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. शुरुआत में देखकर लगता है कि कुत्ता अपने आकार और ताकत के दम पर मुर्गे को आसानी से डरा देगा, लेकिन मुर्गा कुछ और ही मूड में नजर आता है. पहले दोनों एक-दूसरे को घूरते हैं और फिर अचानक मुर्गा कुत्ते पर हमला बोल देता है. इसके बाद कुत्ता पीछे हटने लगता है और देखते ही देखते मुर्गा उसे वहां से खदेड़ देता है.

खाने के चक्कर में आमने-सामने आ गए दोनों

वायरल वीडियो में एक जगह मुर्गा और कुत्ता आमने-सामने दिखाई देते हैं. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मुर्गा अपने सामने मौजूद खाने पर किसी और की नजर पड़ने देने के मूड में नहीं था. दूसरी तरफ कुत्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. दोनों के बीच पहले कुछ देर तक तनातनी चलती है और फिर मामला देखते ही देखते लड़ाई तक पहुंच जाता है. मुर्गा आकार में कुत्ते के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन उसके तेवर देखकर साफ लगता है कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है.

 
 
 
 
 
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कुत्ते ने घूरकर डराना चाहा, लेकिन मुर्गा नहीं डरा

लड़ाई के दौरान कुत्ता मुर्गे को गुर्राकर डराने की कोशिश करता है. कुत्ते के दांत और उसकी आक्रामक आवाज देखकर किसी को भी लग सकता है कि अब मुर्गा पीछे हट जाएगा. लेकिन यहां कहानी उलटी हो जाती है. मुर्गा कुत्ते की धमकी से जरा भी नहीं घबराता और वहीं डटा रहता है. कुत्ते को शायद लगा होगा कि एक बार गुर्राने के बाद मुर्गा भाग जाएगा, लेकिन सामने वाला तो अलग ही तेवर में था.

अचानक मुर्गे ने बोला धावा, कुत्ता हुआ परेशान

इसके बाद मुर्गा अचानक कुत्ते की तरफ झपट पड़ता है. मुर्गे का यह हमला इतना अचानक होता है कि कुत्ता भी कुछ पल के लिए पीछे हटता नजर आता है. मुर्गा लगातार कुत्ते की तरफ बढ़ता रहता है और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसे चुनौती देता दिखाई देता है. कुत्ता भी वहां से पीछे हटने लगता है. कुछ ही देर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो कुत्ता शुरुआत में मुर्गे को डराने की कोशिश कर रहा था, वही उससे बचता हुआ नजर आता है.

जिसे कमजोर समझा, उसी ने कर दिया मैदान साफ

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि आकार और ताकत में काफी अंतर होने के बावजूद मुर्गा कुत्ते पर भारी पड़ता दिखाई देता है. मुर्गा आखिर तक पीछे नहीं हटता और कुत्ते को वहां से दूर कर देता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर खूब मजे ले रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि कुत्ते ने मुर्गे को कमजोर समझने की गलती कर दी. वहीं कुछ यूजर्स मुर्गे के हौसले की तारीफ करते हुए मजेदार अंदाज में लिख रहे हैं कि "भाई ने अपना खाना बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी."

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ‘छोटा पैकेट बड़ा धमाका’

मुर्गे और कुत्ते की यह लड़ाई अब सोशल मीडिया पर लोगों के मनोरंजन का कारण बनी हुई है. वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कुत्ते के सामने मुर्गे ने डरने के बजाय उसी पर हमला बोल दिया. लोग वीडियो को शेयर करते हुए अलग-अलग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी को मुर्गे का आत्मविश्वास पसंद आ रहा है तो कोई कुत्ते की हालत देखकर हंस रहा है. हालांकि जानवरों के बीच ऐसी लड़ाई खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए इसे सिर्फ मजेदार वीडियो के तौर पर देखना ही बेहतर है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक बात जरूर दिखा रहा है कि कभी-कभी सामने वाले का आकार देखकर उसकी हिम्मत का अंदाजा लगाना भारी पड़ सकता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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