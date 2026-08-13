मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुर्गे और कुत्ते के बीच खाने को लेकर ऐसी भिड़ंत देखने को मिलती है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. शुरुआत में देखकर लगता है कि कुत्ता अपने आकार और ताकत के दम पर मुर्गे को आसानी से डरा देगा, लेकिन मुर्गा कुछ और ही मूड में नजर आता है. पहले दोनों एक-दूसरे को घूरते हैं और फिर अचानक मुर्गा कुत्ते पर हमला बोल देता है. इसके बाद कुत्ता पीछे हटने लगता है और देखते ही देखते मुर्गा उसे वहां से खदेड़ देता है.

खाने के चक्कर में आमने-सामने आ गए दोनों

वायरल वीडियो में एक जगह मुर्गा और कुत्ता आमने-सामने दिखाई देते हैं. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मुर्गा अपने सामने मौजूद खाने पर किसी और की नजर पड़ने देने के मूड में नहीं था. दूसरी तरफ कुत्ता भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. दोनों के बीच पहले कुछ देर तक तनातनी चलती है और फिर मामला देखते ही देखते लड़ाई तक पहुंच जाता है. मुर्गा आकार में कुत्ते के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन उसके तेवर देखकर साफ लगता है कि वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by piyushdhanve (@mr__piyush_dhanve)

कुत्ते ने घूरकर डराना चाहा, लेकिन मुर्गा नहीं डरा

लड़ाई के दौरान कुत्ता मुर्गे को गुर्राकर डराने की कोशिश करता है. कुत्ते के दांत और उसकी आक्रामक आवाज देखकर किसी को भी लग सकता है कि अब मुर्गा पीछे हट जाएगा. लेकिन यहां कहानी उलटी हो जाती है. मुर्गा कुत्ते की धमकी से जरा भी नहीं घबराता और वहीं डटा रहता है. कुत्ते को शायद लगा होगा कि एक बार गुर्राने के बाद मुर्गा भाग जाएगा, लेकिन सामने वाला तो अलग ही तेवर में था.

अचानक मुर्गे ने बोला धावा, कुत्ता हुआ परेशान

इसके बाद मुर्गा अचानक कुत्ते की तरफ झपट पड़ता है. मुर्गे का यह हमला इतना अचानक होता है कि कुत्ता भी कुछ पल के लिए पीछे हटता नजर आता है. मुर्गा लगातार कुत्ते की तरफ बढ़ता रहता है और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसे चुनौती देता दिखाई देता है. कुत्ता भी वहां से पीछे हटने लगता है. कुछ ही देर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो कुत्ता शुरुआत में मुर्गे को डराने की कोशिश कर रहा था, वही उससे बचता हुआ नजर आता है.

जिसे कमजोर समझा, उसी ने कर दिया मैदान साफ

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा यही है कि आकार और ताकत में काफी अंतर होने के बावजूद मुर्गा कुत्ते पर भारी पड़ता दिखाई देता है. मुर्गा आखिर तक पीछे नहीं हटता और कुत्ते को वहां से दूर कर देता है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर खूब मजे ले रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि कुत्ते ने मुर्गे को कमजोर समझने की गलती कर दी. वहीं कुछ यूजर्स मुर्गे के हौसले की तारीफ करते हुए मजेदार अंदाज में लिख रहे हैं कि "भाई ने अपना खाना बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी."

यह भी पढ़ेंः मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ‘छोटा पैकेट बड़ा धमाका’

मुर्गे और कुत्ते की यह लड़ाई अब सोशल मीडिया पर लोगों के मनोरंजन का कारण बनी हुई है. वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कुत्ते के सामने मुर्गे ने डरने के बजाय उसी पर हमला बोल दिया. लोग वीडियो को शेयर करते हुए अलग-अलग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी को मुर्गे का आत्मविश्वास पसंद आ रहा है तो कोई कुत्ते की हालत देखकर हंस रहा है. हालांकि जानवरों के बीच ऐसी लड़ाई खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए इसे सिर्फ मजेदार वीडियो के तौर पर देखना ही बेहतर है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक बात जरूर दिखा रहा है कि कभी-कभी सामने वाले का आकार देखकर उसकी हिम्मत का अंदाजा लगाना भारी पड़ सकता है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली की बारिश में जूबी डूबी पर थिरकीं हसीनाएं, वीडियो देख बन जाएगा दिन