वाइल्डलाइफ सेंचुरी यानी ऐसा सुरक्षित जंगल क्षेत्र, जहां जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक माहौल में सुरक्षित रखा जाता है. यहां उनका शिकार करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह मना होता है. इसका मुख्य उद्देश्य खास वन्यजीवों की सुरक्षा करना होता है, ताकि वे बिना डर के रह सकें. यहां कुछ शर्तों के साथ लोगों को आने-जाने की अनुमति मिल सकती है. साथ ही भारत में इस समय 567 वाइल्डलाइफ सेंचुरी मौजूद हैं.