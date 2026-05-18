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Wildlife Protection Rules: Wildlife Sanctuary और नेशनल पार्क में क्या होता है अंतर? यहां जान लीजिए
Wildlife Protection Rules: नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी दोनों ही वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनके नियम, उद्देश्य और संरक्षण का तरीका एक-दूसरे से अलग होता है.
जंगल, जानवर और प्रकृति सिर्फ धरती की खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि इंसानों की जिंदगी को भी संतुलित बनाए रखते हैं. यही वजह है कि वन्यजीवों और जंगलों को बचाने के लिए देश में कई सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी की होती है. कई लोग इन दोनों को एक जैसा समझने की भूल करते हैं. लेकिन असल में इनके बीच काम और नियमों में बड़ा अंतर होता है. चलिए आपको बताते हैं इनके बीच क्या फर्क हैं.
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Published at : 18 May 2026 07:36 AM (IST)
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