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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSpace Sunrise: क्या स्पेस में भी होता है सूर्यास्त और सूर्योदय,‌ जानें अंतरिक्ष यात्रियों को यह कैसे आता है नजर?

Space Sunrise: क्या स्पेस में भी होता है सूर्यास्त और सूर्योदय,‌ जानें अंतरिक्ष यात्रियों को यह कैसे आता है नजर?

Space Sunrise: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में सूरज का उगना और डूबना कैसा नजर आएगा? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 May 2026 07:34 PM (IST)
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  • अंतरिक्ष यात्री हर 45 मिनट में सूर्योदय-सूर्यास्त देखते हैं।
  • अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने से आसमान काला दिखता है।
  • दिन-रात का तेजी से बदलना प्राकृतिक नींद चक्र बाधित करता है।
  • अंतरिक्ष यात्री सोने के लिए विशेष एलइडी प्रकाश का उपयोग करते हैं।

Space Sunrise: सूरज का उगना और डूबना धरती पर सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है. यह आसमान को नारंगी, लाल और सुनहरे रंगों से रंग देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री भी ऐसा ही कुछ अनुभव कर पाते हैं या नहीं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अंतरिक्ष में सूर्योदय 

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चारों तरफ लगभग 28000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है. इस जबरदस्त रफ्तार की वजह से स्टेशन लगभग हर 90 मिनट में ग्रह का एक पूरा चक्कर लगा लेता है. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री हर 45 मिनट में एक बार सूरज को उगते और डूबते हुए देखते हैं. पूरे 24 घंटे की अवधि में वे लगभग 16 बार सूरज को उगते और 16 बार डूबते हुए देखते हैं. 

धरती पर रहने वाले लोगों के उलट जो हर 24 घंटे में दिन से रात में एक क्रमिक बदलाव का अनुभव करते हैं,‌ अंतरिक्ष यात्री पूरे दिन  बार-बार रोशनी और अंधेरे के बीच आते जाते रहते हैं. 

यह भी पढ़ेंः क्या कुत्ते-बिल्ली को सच में पहले से ही पता चल जाती है आपकी बीमारी, क्या कहता है साइंस?

अंतरिक्ष में सूरज का उगना कैसा दिखता है? 

अंतरिक्ष में सूरज का उगना बिल्कुल अलग दिखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता. धरती पर वायुमंडल सूरज की रोशनी को बिखेर देता है इस वजह से दिन में आसमान नीला और शाम को सूरज डूबते समय रंगीन दिखाई देता है. लेकिन अंतरिक्ष में आसमान हमेशा पूरी तरह से काला दिखाई देता है, अब भले ही सूरज कितनी भी तेज चमक रहा हो.

अंतरिक्ष में दिन पलक झपकते ही रात में बदल जाता है 

पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि यह बदलाव कितनी तेजी से होता है. पृथ्वी पर सूरज धीरे-धीरे डूबता है और आसमान समय के साथ धीरे-धीरे गहरा होता जाता है. अंतरिक्ष में यह बदलाव लगभग तुरंत हो जाता है. जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के पीछे जाता है सूरज की रोशनी कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है.  अंतरिक्ष यात्री अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाते हैं.

हर दिन 16 बार दिन और रात का चक्र अनुभव करने से इंसान के शरीर का प्राकृतिक नींद का सिस्टम खराब हो सकता है. पृथ्वी पर शरीर नींद, ऊर्जा और हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए दिन और रात के सामान्य 24 घंटे के चक्कर पर निर्भर रहता है. नींद की समस्या और थकान से बचने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के समय के हिसाब से बनाए गए शेड्यूल का पालन करते हैं.  स्टेशन के अंदर लगे खास एलइडी लाइटिंग सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे प्राकृतिक दिन और रात के माहौल जैसा ही अनुभव दें.

यह भी पढ़ेंः बरमूडा ट्रायंगल के ठीक नीचे क्या है? वैज्ञानिकों को मिला चौंकाने वाला स्ट्रक्चर, क्या सुलझ गया रहस्य!

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 17 May 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Space Science Space Sunrise Space Sunset
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