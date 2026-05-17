मेघालय 2.9 के कुल प्रजनन दर के साथ इसके ठीक पीछे है और उत्तर प्रदेश में प्रजनन स्तर 2.4 से 2.7 के बीच दर्ज किया गया है. झारखंड भी 2.3 के प्रजनन दर के साथ राष्ट्रीय औसत से ऊपर बना हुआ है.