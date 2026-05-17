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Fertility Rate India: भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं महिलाएं, कहां सबसे कम?
Fertility Rate India: आंध्र प्रदेश में घटती जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन योजना की घोषणा की. आइए जानते हैं किस राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं.
Fertility Rate India: एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में बड़े परिवारों को बढ़ावा देने वाली एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा करके पूरे देश में चर्चा छोड़ दी है. स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने राज्य की घटती जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई है और तीसरे व चौथे बच्चों का स्वागत करने वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है महिलाएं और कहां पर सबसे कम.
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Published at : 17 May 2026 12:55 PM (IST)
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