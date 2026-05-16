एक्सप्लोरर
Breast Milk Donation: इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?
Breast Milk Donation: हाल ही में पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने यह बताया है कि उन्होंने मां बनने के बाद 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया था. आइए जानते हैं कि क्या यह लीगल है या नहीं.
Breast Milk Donation: पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मां बनने के बाद उन्होंने हैदराबाद और चेन्नई के सरकारी अस्पतालों में लगभग 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया. उनके इस खुलासे ने पूरे देश में ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन, नवजात शिशु की देखभाल और भारत में ह्यूमन मिल्क बैंकों को रेगुलेट करने वाले कानूनी ढांचे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं कि भारत में ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करना लीगल है या नहीं.
1/6
2/6
Published at : 16 May 2026 06:11 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?
जनरल नॉलेज
9 Photos
S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?
जनरल नॉलेज
10 Photos
मुंबई के सामने कहां ठहरता है कराची, जानें अर्थव्यवस्था की रेस में किसका पलड़ा भारी?
जनरल नॉलेज
8 Photos
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
कोई वकील कैसे बन जाता है सीनियर एडवोकेट, इसके लिए क्या करना होता है?
जनरल नॉलेज
देश में कौन सी सरकार पेट्रोल पर लेती है सबसे ज्यादा टैक्स, कहां सबसे कम?
जनरल नॉलेज
क्या वकील की ड्रेस पहनकर कोई भी लड़ सकता है अपना केस, इसको लेकर क्या हैं नियम
जनरल नॉलेज
भारत के लिए 30 मिलियन बैरल 'स्ट्रैटजिक तेल' रिजर्व करेगा UAE, इससे कितने दिन चल सकता है काम?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion