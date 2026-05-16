भारत सरकार ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की कमर्शियल बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाती है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक किसी भी निजी कंपनी या संगठन को किसी भी रूप में ब्रेस्ट मिल्क को कमर्शियल तौर पर प्रोसेस करने, इसकी मार्केटिंग करने, उसे पैक करने या फिर बेचने की अनुमति नहीं है. ऐसा करते पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.