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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBreast Milk Donation: इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?

Breast Milk Donation: इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?

Breast Milk Donation: हाल ही में पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने यह बताया है कि उन्होंने मां बनने के बाद 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया था. आइए जानते हैं कि क्या यह लीगल है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 May 2026 06:11 PM (IST)
Breast Milk Donation: हाल ही में पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने यह बताया है कि उन्होंने मां बनने के बाद 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया था. आइए जानते हैं कि क्या यह लीगल है या नहीं.

Breast Milk Donation: पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मां बनने के बाद उन्होंने हैदराबाद और चेन्नई के सरकारी अस्पतालों में लगभग 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया. उनके इस खुलासे ने पूरे देश में ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन, नवजात शिशु की देखभाल और भारत में ह्यूमन मिल्क बैंकों को रेगुलेट करने वाले कानूनी ढांचे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं कि भारत में ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करना लीगल है या नहीं.

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भारत में नेशनल हेल्थ मिशन के दिशा निर्देशों के तहत काम करने वाले सरकार द्वारा मंजूर और मान्यता प्राप्त ह्यूमन मिल्क बैंकों के जरिए अपनी मर्जी से ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करने की कानूनी तौर पर पूरी अनुमति है. जिन स्वस्थ माताओं के शरीर में जरूर से ज्यादा दूध बनता है वह बिना किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद किए अपनी मर्जी से इसे डोनेट कर सकती हैं.
भारत में नेशनल हेल्थ मिशन के दिशा निर्देशों के तहत काम करने वाले सरकार द्वारा मंजूर और मान्यता प्राप्त ह्यूमन मिल्क बैंकों के जरिए अपनी मर्जी से ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करने की कानूनी तौर पर पूरी अनुमति है. जिन स्वस्थ माताओं के शरीर में जरूर से ज्यादा दूध बनता है वह बिना किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद किए अपनी मर्जी से इसे डोनेट कर सकती हैं.
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भारत सरकार ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की कमर्शियल बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाती है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक किसी भी निजी कंपनी या संगठन को किसी भी रूप में ब्रेस्ट मिल्क को कमर्शियल तौर पर प्रोसेस करने, इसकी मार्केटिंग करने, उसे पैक करने या फिर बेचने की अनुमति नहीं है. ऐसा करते पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
भारत सरकार ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की कमर्शियल बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाती है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक किसी भी निजी कंपनी या संगठन को किसी भी रूप में ब्रेस्ट मिल्क को कमर्शियल तौर पर प्रोसेस करने, इसकी मार्केटिंग करने, उसे पैक करने या फिर बेचने की अनुमति नहीं है. ऐसा करते पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
Published at : 16 May 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Jwala Gutta Breast Milk Donation Human Milk Bank

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