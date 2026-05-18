हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन

ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन

भारतीय नौसेना अपने बेड़े में तीन स्वदेशी जहाजों को शामिल करने जा रही है. इन युद्धपोतों के शामिल होने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 May 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन नेवी (भारतीय नौसेना) अपने बेड़े में तीन स्वदेशी जहाजों को शामिल करने जा रही है. इन जहाजों में स्टील्थ फ्रिगेट, एक एंटी सबमरीन वॉरशिप और एक समंदर में रिसर्च करने वाला जहाज है. यह कदम हिंद महासागर में अपनी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत में इजाफा कर रहा है. 

भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले ये जहाज दुनागिरी, अग्रय और संशोधक हैं. इन्हें कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा बनाया गया है. इन जहाजों को हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है. 

कब तक होंगे शामिल
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि 45,000 करोड़ रुपये की परियोजना 17ए के तहत पांचवां स्टील्थ फ्रिगेट दुनागिरी 1 महीने के भीतर सेवा में शामिल होने की उम्मीद है. एंटी सबमरीन वॉरशिप  (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) अग्रय और बड़े सर्वेक्षण पोत संशोधक को भी साथ ही सेवा में शामिल किया जाएगा.

प्रोजेक्ट 17ए के तहत बचे हुए 2 फ्रिगेट 6 महीने के भीतर बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है. नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी और तारागिरी पहले से ही सेवा में हैं, जबकि महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी के दुनागिरी के बाद इस साल के अंत तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है.

स्वदेशी तकनीक का हुआ इस्तेमाल
पी-17ए (या नीलगिरी श्रेणी) युद्धपोत भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री और एडवांस्ड हथियार, सेंसर और निगरानी सिस्टम शामिल हैं. पी-17ए शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट (पी-17) का उत्तराधिकारी है और युद्धपोत डिजाइन और क्षमता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है. 

नीलगिरी, उदयगिरी और तारागिरी का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में किया गया था, जो महेंद्रगिरी का भी निर्माण कर रही है. हिमगिरी का निर्माण जीआरएसई में किया गया था, जो विंध्यगिरी को भी बना रही है. 

क्या है खासियत
ये फ्रिगेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, बराक-8 सतह से वायु में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम, एमएफ-स्टार निगरानी रडार और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं से लैस हैं. 149 मीटर लंबे इन युद्धपोतों का डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन है, ये 28 समुद्री मील तक की स्पीड पकड़ सकते हैं और इनमें 225 क्रू हो सकते हैं. 

ये भी पढ़ें 

'तूफान से पहले की शांति...', डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर से होगा ईरान पर अटैक?

Published at : 18 May 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Vessel Warship Indian NAVY Dunagiri Agray Sanshodhak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस तीन खतरनाक वॉरशिप भारतीय नौसेना में होने जा रहे शामिल, कांपेगा पाकिस्तान और चीन
इंडिया
'तूफान से पहले की शांति...', डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर से होगा ईरान पर अटैक?
'तूफान से पहले की शांति...', ट्रंप के सोशल पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर ईरान पर होगा अटैक?
इंडिया
केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे शपथ, राहुल गांधी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल
केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे शपथ, राहुल गांधी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल
इंडिया
7.75 अरब डॉलर के पार पहुंचा भारत-स्वीडन व्यापार, PM मोदी-क्रिस्टरसन के बीच निवेश पर बनी बात
7.75 अरब डॉलर के पार पहुंचा भारत-स्वीडन व्यापार, PM मोदी-क्रिस्टरसन के बीच निवेश पर बनी बात
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टैगोर-नेता जी की धरती को डर और ताकत से नहीं...’, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोलीं ममता बनर्जी
‘टैगोर-नेता जी की धरती को डर और ताकत से नहीं...’, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोलीं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फतेहपुर में गैस लीक से हादसा, 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे, आग का गोला बना घर
यूपी: फतेहपुर में गैस लीक से हादसा, 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे, आग का गोला बना घर
आईपीएल 2026
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के
बॉलीवुड
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
इंडिया
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
राजस्थान
राजस्थान: BJP नेता का पेड़ से लटका मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, पत्नी से हुआ था झगड़ा
राजस्थान: BJP नेता का पेड़ से लटका मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, पत्नी से हुआ था झगड़ा
जनरल नॉलेज
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
खूबसूरत हसीनाओं से भरे इन देशों में कम पड़ गए मर्द, शादी के लिए तरस रही हैं यहां की लड़कियां
हेल्थ
Stress And Heart Health: लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
लगातार तनाव से 20-30 की उम्र में हाई हो रहा बीपी, जानें ऑफिस स्ट्रेस क्यों बन रहा साइलेंट किलर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget