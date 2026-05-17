विदेशी तिजोरियों में आज भी कैद हैं भारत की ये निशानियां, कब होगी इनकी घर वापसी?

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर में स्थापित होने वाली मां वाग्देवी की प्राचीन मूरत इस समय विदेशी धरती पर कैद है. साल 1034 ईस्वी की इस चमत्कारी और कलात्मक मूर्ति को वापस भारत लाने के लिए लंबे समय से कानूनी प्रयास चल रहे हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को साफ निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की मूर्ति को जल्द से जल्द ब्रिटेन से वापस भारत लाकर उसके मूल स्थान पर पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाए.