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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजविदेशी तिजोरियों में आज भी कैद हैं भारत की ये निशानियां, कब होगी इनकी घर वापसी?

विदेशी तिजोरियों में आज भी कैद हैं भारत की ये निशानियां, कब होगी इनकी घर वापसी?

चोल ताम्रपत्रों की सफल वापसी के बाद विदेशों में बंद भारत के 10 बड़े खजानों जैसे कोहिनूर, मां वाग्देवी की प्रतिमा और टीपू के यांत्रिक बाघ को वापस लाने की मांग तेज हो गई है. आइए इनके बारे में जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 May 2026 06:34 PM (IST)
चोल ताम्रपत्रों की सफल वापसी के बाद विदेशों में बंद भारत के 10 बड़े खजानों जैसे कोहिनूर, मां वाग्देवी की प्रतिमा और टीपू के यांत्रिक बाघ को वापस लाने की मांग तेज हो गई है. आइए इनके बारे में जानें.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारत की गुलामी का दौर सिर्फ राजनीतिक शोषण का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को लूटे जाने का भी गवाह रहा है. ब्रिटिश हुकूमत और अन्य विदेशी ताकतों ने भारत की सदियों पुरानी, बेशकीमती और अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहरों को बेरहमी से लूटा और अपने साथ सात समंदर पार ले गए. हालांकि, बदलते वक्त के साथ आज भारत अपने गौरव को वापस लाने की कानूनी और कूटनीतिक जंग मजबूती से लड़ रहा है. नीदरलैंड द्वारा चोल राजवंश के 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को लौटाए जाने के बाद अब दुनिया भर की तिजोरियों में कैद भारत की अन्य बहुमूल्य निशानियों की घर वापसी की मांग ने भारी जोर पकड़ लिया है.

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मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर में स्थापित होने वाली मां वाग्देवी की प्राचीन मूरत इस समय विदेशी धरती पर कैद है. साल 1034 ईस्वी की इस चमत्कारी और कलात्मक मूर्ति को वापस भारत लाने के लिए लंबे समय से कानूनी प्रयास चल रहे हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को साफ निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की मूर्ति को जल्द से जल्द ब्रिटेन से वापस भारत लाकर उसके मूल स्थान पर पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाए.
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर में स्थापित होने वाली मां वाग्देवी की प्राचीन मूरत इस समय विदेशी धरती पर कैद है. साल 1034 ईस्वी की इस चमत्कारी और कलात्मक मूर्ति को वापस भारत लाने के लिए लंबे समय से कानूनी प्रयास चल रहे हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को साफ निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की मूर्ति को जल्द से जल्द ब्रिटेन से वापस भारत लाकर उसके मूल स्थान पर पूरी श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाए.
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दुनिया का सबसे मशहूर और विवादित हीरा कोहिनूर जिसे 'माउंटेन ऑफ लाइट' यानी प्रकाश का पर्वत भी कहा जाता है, आज भी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है. साल 1849 में पंजाब के विलय के बाद अंग्रेजों ने इसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया और आज यह यूनाइटेड किंगडम के टॉवर ऑफ लंदन में कड़े पहरे के बीच रखा हुआ है.
दुनिया का सबसे मशहूर और विवादित हीरा कोहिनूर जिसे 'माउंटेन ऑफ लाइट' यानी प्रकाश का पर्वत भी कहा जाता है, आज भी ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है. साल 1849 में पंजाब के विलय के बाद अंग्रेजों ने इसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया और आज यह यूनाइटेड किंगडम के टॉवर ऑफ लंदन में कड़े पहरे के बीच रखा हुआ है.
Published at : 17 May 2026 06:34 PM (IST)
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Kohinoor Diamond Stolen Indian Artifacts Indian Artifacts In Foreign Museums

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