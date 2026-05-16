S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान

जैसे-जैसे जहाज आगे बढ़ता है, पाइप लाइन जहाज के पिछले हिस्से से समंदर में उतरती है. इस दौरान पाइप हवा में एक कर्व बनाता है और समुद्र तल पर जाकर टिक जाता है. जहाज से लेकर समंदर के फर्श तक का यह सफर पाइप को अंग्रेजी के 'S' अक्षर जैसा आकार देता है. यह आकार पाइप को झुकने या टूटने से बचाने के लिए जरूरी तनाव प्रदान करता है.