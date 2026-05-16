एक्सप्लोरर
S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान
भारत और यूएई के बीच प्रस्तावित समुद्री पाइपलाइन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होगी. समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत अब जमीन के साथ-साथ समंदर के नीचे भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. यूएई के साथ सीधी समुद्री पाइपलाइन बनाने की योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे तनावपूर्ण रास्तों पर निर्भरता कम हो सके. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों फीट गहरे पानी में पाइपलाइन बिछाना कैसे संभव होता है? यह प्रक्रिया केवल पाइप बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे 'S' और 'J' आकार का गजब का विज्ञान काम करता है. इंजीनियरिंग के इस अद्भुत प्रदर्शन में पाइपों को सीधा बिछाने के बजाय विशेष तकनीकों के जरिए एक निश्चित घुमाव दिया जाता है, जो उनकी मजबूती और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है.
1/9
2/9
Published at : 16 May 2026 08:25 AM (IST)
जनरल नॉलेज
9 Photos
S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?
जनरल नॉलेज
10 Photos
मुंबई के सामने कहां ठहरता है कराची, जानें अर्थव्यवस्था की रेस में किसका पलड़ा भारी?
जनरल नॉलेज
8 Photos
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?
जनरल नॉलेज
6 Photos
जहां कभी निकलता था भारत का 95% सोना, आज वहां पसरा है सन्नाटा, जानिए क्यों वीरान पड़ी है भारत की सोने की खदान
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान के पास कितना है कोयले का भंडार? जानिए वहां कैसे हैं तेल और गैस के ताजा हालात
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या स्पेस सूट में आग लग सकती है, जानें किस मटेरियल से बनें होते हैं ये?
जनरल नॉलेज
इस शहर में खुला था देश का पहला फ्यूल स्टेशन, जानिए तब कितनी थी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत
जनरल नॉलेज
जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति मामले से खुद को किया अलग, जानें इंडियन ज्यूडिशरी में कब-कब हुआ ऐसा?
जनरल नॉलेज
एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से लिया तलाक, जानें उन्हें कितनी एलीमनी मिलेगी?
Advertisement
जनरल नॉलेज
9 Photos
S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion