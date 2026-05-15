भारतीय कानून लोगों को अपने वाहन के मूल कंपनी फिटेड फ्यूल टैंक को पूरी तरह से भरकर राज्यों के बीच आजादी से यात्रा करने की अनुमति देता है. गाड़ी या फिर बाइक के मानक फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल ले जाने पर कोई भी कानूनी रोक नहीं है.