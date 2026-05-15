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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCheapest Petrol India: देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?

Cheapest Petrol India: देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?

Cheapest Petrol India: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि देश में सबसे सस्ता ईंधन कहां मिलता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 May 2026 07:08 PM (IST)
Cheapest Petrol India: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि देश में सबसे सस्ता ईंधन कहां मिलता है.

Cheapest Petrol India: पूरे भारत में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. पेट्रोल-डीजल की कीमत में प्रति लीटर ₹3 का इजाफा हुआ है और सीएनजी की कीमत ₹2 प्रति किलो की दर से बढ़ गई है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है? साथ ही वहां से दिल्ली जैसे महंगे शहरों में कितना तेल लाया जा सकता है? आइए जानते हैं.

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भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिल रहा है. यहां कीमत लगभग ₹82.46 प्रति लीटर के आस-पास है. वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत लगभग ₹94.77 प्रति लीटर है.
भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिल रहा है. यहां कीमत लगभग ₹82.46 प्रति लीटर के आस-पास है. वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत लगभग ₹94.77 प्रति लीटर है.
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भारतीय कानून लोगों को अपने वाहन के मूल कंपनी फिटेड फ्यूल टैंक को पूरी तरह से भरकर राज्यों के बीच आजादी से यात्रा करने की अनुमति देता है. गाड़ी या फिर बाइक के मानक फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल ले जाने पर कोई भी कानूनी रोक नहीं है.
भारतीय कानून लोगों को अपने वाहन के मूल कंपनी फिटेड फ्यूल टैंक को पूरी तरह से भरकर राज्यों के बीच आजादी से यात्रा करने की अनुमति देता है. गाड़ी या फिर बाइक के मानक फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल ले जाने पर कोई भी कानूनी रोक नहीं है.
Published at : 15 May 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Cheapest Petrol India Petrol Prices Delhi Andaman Petrol Price

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