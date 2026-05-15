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Cheapest Petrol India: देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?
Cheapest Petrol India: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि देश में सबसे सस्ता ईंधन कहां मिलता है.
Cheapest Petrol India: पूरे भारत में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. पेट्रोल-डीजल की कीमत में प्रति लीटर ₹3 का इजाफा हुआ है और सीएनजी की कीमत ₹2 प्रति किलो की दर से बढ़ गई है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है? साथ ही वहां से दिल्ली जैसे महंगे शहरों में कितना तेल लाया जा सकता है? आइए जानते हैं.
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Published at : 15 May 2026 07:08 PM (IST)
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