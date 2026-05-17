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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAncient Dental Surgery: मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी

Ancient Dental Surgery: मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी

Ancient Dental Surgery: आज के विज्ञान और तकनीक से लगभग 60000 साल पहले भी डेंटल सर्जरी की जा रही थी. आइए जानते हैं कैसे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 17 May 2026 02:28 PM (IST)
Ancient Dental Surgery: आज के विज्ञान और तकनीक से लगभग 60000 साल पहले भी डेंटल सर्जरी की जा रही थी. आइए जानते हैं कैसे.

Ancient Dental Surgery: आधुनिक दंत चिकित्सा भले ही एडवांस्ड विज्ञान और तकनीक का नतीजा लगती हो लेकिन हाल के पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि इंसान हजारों साल पहले से ही दांतों की सड़न का इलाज कर रहे थे. वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि निएंडरथल लोगों ने लगभग 60000 साल पहले ही शुरुआती दौर की दांत सर्जरी की थी.

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पुरातत्वविदों ने रूस की चागिरस्काया गुफा के अंदर एक 59000 साल पुराना निएंडरथल दाढ़ खोजा है. आधुनिक स्कैन से यह पता चला है कि दांत के अंदर एक गहरा काफी बारीकी से ड्रिल किया हुआ छेद था.
पुरातत्वविदों ने रूस की चागिरस्काया गुफा के अंदर एक 59000 साल पुराना निएंडरथल दाढ़ खोजा है. आधुनिक स्कैन से यह पता चला है कि दांत के अंदर एक गहरा काफी बारीकी से ड्रिल किया हुआ छेद था.
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रूसी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह कैविटी प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थी. उनके मुताबिक निएंडरथल ने जान-बूझकर जैस्पर पत्थर से बने एक तेज औजार का इस्तेमाल करके दांत में छेद किया था. साथ ही संक्रमित हिस्से को साफ करने के लिए उसे अपनी उंगलियों से घुमाया था.
रूसी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह कैविटी प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थी. उनके मुताबिक निएंडरथल ने जान-बूझकर जैस्पर पत्थर से बने एक तेज औजार का इस्तेमाल करके दांत में छेद किया था. साथ ही संक्रमित हिस्से को साफ करने के लिए उसे अपनी उंगलियों से घुमाया था.
Published at : 17 May 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Ancient Dental Surgery Neanderthal Dentistry Chagyrskaya Cave

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