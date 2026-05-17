रूसी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह कैविटी प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थी. उनके मुताबिक निएंडरथल ने जान-बूझकर जैस्पर पत्थर से बने एक तेज औजार का इस्तेमाल करके दांत में छेद किया था. साथ ही संक्रमित हिस्से को साफ करने के लिए उसे अपनी उंगलियों से घुमाया था.