एक्सप्लोरर
Ancient Dental Surgery: मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी
Ancient Dental Surgery: आज के विज्ञान और तकनीक से लगभग 60000 साल पहले भी डेंटल सर्जरी की जा रही थी. आइए जानते हैं कैसे.
Ancient Dental Surgery: आधुनिक दंत चिकित्सा भले ही एडवांस्ड विज्ञान और तकनीक का नतीजा लगती हो लेकिन हाल के पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि इंसान हजारों साल पहले से ही दांतों की सड़न का इलाज कर रहे थे. वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि निएंडरथल लोगों ने लगभग 60000 साल पहले ही शुरुआती दौर की दांत सर्जरी की थी.
1/6
2/6
Published at : 17 May 2026 02:28 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?
जनरल नॉलेज
9 Photos
S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
अगर चीन का हिस्सा था ताइवान तो कैसे हुआ था अलग, जानें क्या है विवाद की असल जड़
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
जनरल नॉलेज
भारत से नीदरलैंड कैसे पहुंच गए थे चोल साम्राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेज, जो अब लाए जाएंगे वापस?
जनरल नॉलेज
दूसरे देशों से कचरा क्यों इंपोर्ट करता है स्वीडन, इसका करता क्या है? आज यहीं PM Modi का दौरा
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी