रेल की पटरियों पर दाएं जाना है या बाएं, रास्ता कैसे पहचानता है ड्राइवर? जान लें जवाब

लोको पायलट ट्रेन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं. इनमें रेलवे के ऊंचे सिग्नल, ट्रैक स्विच यानी पटरियों को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली और पहले से तय समय सारणी या शेड्यूल शामिल हैं.