एक्सप्लोरर
रेल की पटरियों पर दाएं जाना है या बाएं, रास्ता कैसे पहचानता है ड्राइवर? जान लें जवाब
ट्रेन में स्टीयरिंग न होने के बावजूद ड्राइवर होम सिग्नल, रेलवे कंट्रोल रूम के शेड्यूल और ऑटोमैटिक ट्रैक स्विच की मदद से दाएं या बाएं मुड़ने का सही रास्ता पहचानते हैं. आइए इस बारे में और जानें.
भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन पटरियों के बिछे जाल को देखकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि ट्रेन को दाएं जाना है या बाएं, यह ड्राइवर को कैसे पता चलता है? कार या बस की तरह ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता जिसे घुमाकर रास्ता बदला जा सके. ऐसे में लोको पायलट बिना किसी भ्रम के ट्रेन को बिल्कुल सही पटरी पर कैसे ले जाते हैं, इसके पीछे सिग्नलों का एक बेहद सटीक नेटवर्क, कंट्रोल रूम का तालमेल और पटरियों की आधुनिक तकनीक काम करती है.
1/10
2/10
Published at : 17 May 2026 04:38 PM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
रेल की पटरियों पर दाएं जाना है या बाएं, रास्ता कैसे पहचानता है ड्राइवर? जान लें जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस बैटमिंटन खिलाड़ी ने डोनेट किया 60 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, क्या भारत में ऐसा करना लीगल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?
जनरल नॉलेज
9 Photos
S या J आकार में ही समुद्र के नीचे क्यों बिछाई जाती हैं तेल-गैस की पाइपलाइन, गजब है इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल, वहां से कितना तेल लेकर आ सकते हैं दिल्ली; क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
6 Photos
चीनी निर्यात पर सरकार ने लगाया बैन, जानें प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पर भारत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
दूसरे देश से कितनी चांदी खरीदकर भारत ला सकते हैं, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल सस्ता या महंगा, जानें कहां कितने का मिल रहा तेल?
जनरल नॉलेज
अगर चीन का हिस्सा था ताइवान तो कैसे हुआ था अलग, जानें क्या है विवाद की असल जड़
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
रेल की पटरियों पर दाएं जाना है या बाएं, रास्ता कैसे पहचानता है ड्राइवर? जान लें जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
मार्डन साइंस आने से पहले भी होता था कैविटी का इलाज, 60,000 साल पहले ऐसे होती थी डेंटल सर्जरी