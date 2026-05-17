हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?

'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में नई सरकार के बाद से जारी सियासी बयानबाजी के बीच कमल हासन ने लोगों से अपील की है. उन्होंने नई सरकार के आंकलन को लेकर जल्दबाजी से बचने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 17 May 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

Kamal Hassan Appeal to Tamil Nadu People: फिल्म एक्टर और राज्यसभा सांसद कमल हसन ने तमिलनाडु की बनी नई सरकार को लेकर हिदायत दी है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि नई सरकार को जल्दी नहीं आंके. साथ ही कहा कि तमिलनाडु के नए चुने गए मुख्यमंत्री विजय और उनकी टीम को उनका मूल्यंकान करने से पहले कुछ समय दिया जाना चाहिए. 

मक्कल निधि मय्यम के चीफ हसन का कहना है कि पदभार संभालने के कुछ दिन बाद नहीं सरकार का आंकलन करना, जल्दबाजी होगी. प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि दो दिनों में जो कुछ भी कहा जा सकता है, वह केवल ज्योतिष से जुड़ी ही बात होगी. यही बात 6 या पंद्रह दिनों पर लागू होती है. इसलिए हमें उन्हें छ महीने का समय देना चाहिए. इसके साथ ही कहा कि राजनीति में आए नए लोगों के प्रवेश को शक की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए. 

उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद जिन नेताओं ने सत्ता संभाली थी, वे भी पहली बार ही राजनीति में आए थे. कई नए लोग इस बार सरकार में आएं हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को कम आंकना नहीं चाहिए. न ही उनसे कुछ ज्यादा उम्मीदें रखना चाहिए. 

हसन बोले- सतर्क रहें, सरकार के कामकाज पर नजर रखें

हसन ने वोटर्स से कहा है कि सतर्क रहें. सरकार के कामकाज पर नजर रखें. वोट तो आप लोगों ने ही दिया है. यह देखते रहना चाहिए, कि क्या हो रहा है, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबकुछ ठीक चल रहा हो. हम भी नजर रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु का कोई तमिल बोलने वाला व्यक्ति कोई राजनीतिक पार्टी शुरू भी करता है, तो वह एक द्रविड़ पार्टी ही है. 

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु के CM बनते ही विजय ने लिखी PM मोदी को चिट्ठी, जानिए क्या हटाने की अपील की

एक्टर रजनीकांत को लेकर क्या बोले कमल हसन ?

इसके अलावा उन्होंने दिग्गज एक्टर रजनीकांत के बारे में अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीकांत ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता तो उन्हें जलन होती. लेकिन उन्होंने यह सभी कुछ मजाक में कहा था. हम दोनों में कभी भी एक दूसरे को लेकर जलन भी भावना नहीं रही. हम एक दूसरे से मुकाबला जरूर करते हैं, लेकिन ईर्ष्या की भावना नहीं रखते. हम तमिलनाडु को मिलने वाले सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है. बस बात इतनी है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं. अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते, तब भी हम ऐसे ही होते. 

बता दें हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसी के साथ राज्य में दशकों से चला आ रहा, डीएमके और एआईडीएमके के वर्चस्व को खत्म कर दिया. विजय ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वीसीके और आइयूएमल के साथ मिलकर सरकार बनाई है. 

यह भी पढ़ें:

केरल में शपथ ग्रहण से पहले कैबिनेट की घोषणा, कांग्रेस के चेन्निथला और मुरलीधरन जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल, IUML खेमे से भी बनेंगे मंत्री

Published at : 17 May 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Kamal Haasan POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
इंडिया
PM मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित, मिला 31वां ग्लोबल अवॉर्ड
PM मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित, मिला 31वां ग्लोबल अवॉर्ड
इंडिया
'तूफान से पहले की शांति...', डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर से होगा ईरान पर अटैक?
'तूफान से पहले की शांति...', ट्रंप के सोशल पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, क्या फिर ईरान पर होगा अटैक?
इंडिया
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Golmaal 5 में Akshay Kumar की एंट्री ने बढ़ाई excitement, comic villain role और फीस की चर्चा तेज
Varun Dhawan की फिल्म पर छिड़ा बड़ा विवाद, ‘Chunari Chunari’ गाने को लेकर भिड़े Vashu Bhagnani और Tips Music
Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Eid-Al-Adha 2026: भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान
भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान
इंडिया
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'पहले नीट पेपर लीक, फिर CBSE 12वीं के रिजल्ट में ...', धर्मेंद्र प्रधान पर बरसे राहुल गांधी
'पहले नीट पेपर लीक, फिर CBSE 12वीं के रिजल्ट में ...', धर्मेंद्र प्रधान पर बरसे राहुल गांधी
ट्रैवल
Hotel Safety Tips: टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget