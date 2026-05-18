Most Sixes in IPL: रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक, इन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL बल्लेबाजों द्वारा बड़े-बड़े छक्के लगाने के लिए जाना जाता है. हर सीजन में फैंस मैदान पर लंबे सिक्स देखने के लिए उत्साहित रहते हैं. आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे बल्लेबाज हुए जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. आज हम आपको उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. इस सूची में कई दिग्गज भारतीय और विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.

क्रिस गेल – IPL के असली ‘सिक्सर किंग’

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल IPL इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं. गेल ने 142 मैचों की 141 पारियों में 357 छक्के लगाए. उनकी तूफानी बल्लेबाजी के सामने बड़े-बड़े गेंदबाज भी बेबस नजर आते थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके गेल ने कई यादगार पारियां खेलीं. उनका 175 रन का नाबाद स्कोर आज भी IPL इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है.

भारतीय बल्लेबाजों में सबसे आगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. रोहित ने 279 मैचों की 274 पारियों में 321 छक्के जड़े हैं. मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं. रोहित अपनी टाइमिंग और पुल शॉट्स के लिए खास पहचान रखते हैं. मुश्किल परिस्थितियों में बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है.

विराट कोहली

विराट कोहली ने IPL में सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि छक्कों के मामले में भी बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है. उन्होंने 279 मैचों की 271 पारियों में 309 सिक्स लगाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी फिटनेस, आक्रामक बल्लेबाजी और लगातार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. दबाव में खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

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एमएस धोनी – फिनिशर जिसने हर मैदान पर लगाए लंबे सिक्स

एमएस धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं. धोनी ने 278 मैचों की 242 पारियों में 264 छक्के लगाए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए खेल चुके धोनी अपने हेलीकॉप्टर शॉट और मैच फिनिश करने की कला के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. आखिरी ओवरों में उनका बल्ला अक्सर गेंदबाजों पर भारी पड़ा है.

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एबी डिविलियर्स – मैदान के हर कोने में सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 184 मैचों की 170 पारियों में 251 छक्के लगाए. एबी डिविलियर्स अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई बार अकेले दम पर मैच का रुख बदल दिया.