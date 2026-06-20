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Artificial Rain: 1 किमी एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना आता है खर्च? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश
Artificial Rain: दिल्ली एक बार फिर से आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं 1 किलोमीटर में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना खर्चा आता है.
Artificial Rain: दिल्ली प्रदूषण और मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बार फिर से आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है. काफी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह से बारिश कराने में कितना खर्चा आता है. यह प्रक्रिया काफी ज्यादा महंगी होती है. आइए जानते हैं एक किलोमीटर के एरिया में आर्टिफिशियल रेन करने में कितना खर्चा आता है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:14 PM (IST)
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1 किमी एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना आता है खर्च? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश
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