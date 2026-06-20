क्लाउड सीडिंग का खर्च ऑपरेशन के पैमाने पर निर्भर करता है. बड़े प्रोजेक्ट में ऑपरेशन का खर्च ₹20,000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक कम हो सकता है लेकिन जब विमान का किराया, केमिकल और तकनीकी इंतजाम को जोड़ा जाता है तो यह खर्च ₹100000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक बढ़ सकता है.