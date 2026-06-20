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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजArtificial Rain: 1 किमी एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना आता है खर्च? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

Artificial Rain: 1 किमी एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना आता है खर्च? रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

Artificial Rain: दिल्ली एक बार फिर से आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं 1 किलोमीटर में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना खर्चा आता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Jun 2026 04:14 PM (IST)
Artificial Rain: दिल्ली एक बार फिर से आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं 1 किलोमीटर में आर्टिफिशियल रेन कराने में कितना खर्चा आता है.

Artificial Rain: दिल्ली प्रदूषण और मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बार फिर से आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है. काफी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह से बारिश कराने में कितना खर्चा आता है. यह प्रक्रिया काफी ज्यादा महंगी होती है. आइए जानते हैं एक किलोमीटर के एरिया में आर्टिफिशियल रेन करने में कितना खर्चा आता है.

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क्लाउड सीडिंग का खर्च ऑपरेशन के पैमाने पर निर्भर करता है. बड़े प्रोजेक्ट में ऑपरेशन का खर्च ₹20,000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक कम हो सकता है लेकिन जब विमान का किराया, केमिकल और तकनीकी इंतजाम को जोड़ा जाता है तो यह खर्च ₹100000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक बढ़ सकता है.
क्लाउड सीडिंग का खर्च ऑपरेशन के पैमाने पर निर्भर करता है. बड़े प्रोजेक्ट में ऑपरेशन का खर्च ₹20,000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक कम हो सकता है लेकिन जब विमान का किराया, केमिकल और तकनीकी इंतजाम को जोड़ा जाता है तो यह खर्च ₹100000 प्रति वर्ग किलोमीटर तक बढ़ सकता है.
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आर्टिफिशियल रेन के लिए इस्तेमाल होने वाले खास विमानों को उड़ाना काफी महंगा होता है. मॉडिफाइड सेसना विमान का इस्तेमाल करके एक क्लाउड सीडिंग उड़ान का खर्च लगभग ₹60 लाख से ₹64 लाख आता है. यह एक मिशन में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके को कवर कर सकता है.
आर्टिफिशियल रेन के लिए इस्तेमाल होने वाले खास विमानों को उड़ाना काफी महंगा होता है. मॉडिफाइड सेसना विमान का इस्तेमाल करके एक क्लाउड सीडिंग उड़ान का खर्च लगभग ₹60 लाख से ₹64 लाख आता है. यह एक मिशन में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके को कवर कर सकता है.
Published at : 20 Jun 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Delhi Rain Cloud Seeding Artificial Rain

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