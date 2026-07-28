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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCJP के वादे तोड़े तो क्या सरकार पर हो सकता है मुकदमा?

CJP के वादे तोड़े तो क्या सरकार पर हो सकता है मुकदमा?

कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर छात्र आंदोलन समाप्त करने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. चलिए जानें कि अगर सरकार ने सीजेपी के वादे नहीं मानें तो क्या होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Jul 2026 11:23 AM (IST)
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प्रदर्शन खत्म होने के तुरंत बाद सीजेपी ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन के रुख पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोमवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने आरोप लगाया कि आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन छात्रों और सहयोगियों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला थमा नहीं है. कपिल सिब्बल और सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास की मौजूदगी में संगठन ने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार लिखित समझौते से पीछे हटती है तो दोबारा से आंदोलन का रास्ता चुना जाएगा. ऐसे में सवाल यह भी है क्या अगर सरकार ने सीजेपी से किए वादे तोड़ दिए तो उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है? आइए समझें.

कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने सरकार पर क्या लगाया आरोप?

आंदोलन खत्म करने के बाद पहली बार सीजेपी के कार्यकर्ता मीडिया से रूबरू हुए और पुलिस व जांच एजेंसियों के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया. इस दौरान सौरव दास और कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला. सीजेपी ने आरोप लगाया कि आंदोलन वापस ले लेने के बाद भी छात्रों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने का भरोसा दिया था. हालांकि जमीन पर पुलिस का रवैया इस समझौते के विपरीत नजर आने पर युवाओं में रोष है.

अलग-अलग राज्यों में छात्रों की धरपकड़ का आरोप

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सैकड़ों निर्दोष छात्रों को हिरासत में लिया गया है. वहीं देश की राजधानी दिल्ली और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर पुलिस की नजर सतर्क है. इतना ही नहीं दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों तक खाना-पानी और मेडिकल सुविधा जैसी जरूरी चीजें पहुंचाने वाले समाजसेवियों और वॉलिंटियर्स को भी पुलिस बेवजह पकड़कर पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित कर रही है.

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CJP के वादे तोड़े तो क्या सरकार पर हो सकता है मुकदमा?

सीजेपी और सरकार में किन मुद्दों पर बनी थी सहमति?

छात्र आंदोलन के दौरान सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी थीं. इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द करना और प्रदर्शनकारियों व आयोजकों पर भविष्य में कोई लीगल केस फाइल न किया जाए. इसके अलावा नीट पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग उठाई थी. सरकार ने इन सभी मुद्दों समेत परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक माफिया पर लगाम कसने के लिए छात्रों के 5-सूत्रीय प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया था.

अगर सरकार सीजेपी के वादे पूरे न करे तो मुकदमा संभव?

अब सवाल है कि क्या सरकार पर समझौता तोड़ने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है क्या? भारतीय विधिक व्यवस्था के अनुसार, किसी राजनीतिक दल या विरोध प्रदर्शनकारी संगठन के साथ सरकार का हुआ मौखिक या राजनीतिक समझौता एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है. भारतीय अदालतें और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई अहम फैसलों में स्पष्ट कर चुके हैं कि राजनीतिक आश्वासनों को अदालती प्रक्रिया के जरिए लागू कराने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए सरकार पर वादाखिलाफी का सीधा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण ऐसी स्थितियों में अदालतें हस्तक्षेप करने से परहेज करती हैं.


CJP के वादे तोड़े तो क्या सरकार पर हो सकता है मुकदमा?

वादाखिलाफी की स्थिति में सीजेपी के पास क्या विकल्प?

भले ही समझौते के आधार पर सरकार पर मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है, लेकिन प्रभावित छात्र व्यक्तिगत कानूनी राहत पा सकते हैं. अगर किसी छात्र पर गलत एफआईआर दर्ज की गई है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर मुकदमा रद्द करने की मांग कर सकता है. इसके अलावा अदालत से नियमित या अग्रिम जमानत पाना उनका संवैधानिक अधिकार है. दूसरा बड़ा रास्ता लोकतांत्रिक विरोध का है. अगर सरकार सीजेपी से किए गए वादे पूरे नहीं करती है और उससे मुकर जाती है तो छात्र संगठन एक बार फिर से शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू कर सकते हैं और जनमत को सरकार के खिलाफ लामबंद करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
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