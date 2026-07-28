#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजScience Behind Rain: बारिश के लिए इतना पानी कहां से लाते हैं बादल, क्या है प्रोसेस?

Science Behind Rain: बारिश के लिए इतना पानी कहां से लाते हैं बादल, क्या है प्रोसेस?

Science Behind Rain: बारिश की शुरुआत सूरज की गर्मी, पानी के भाप बनने और बादलों के बनने की प्रक्रिया से होती है. इसी प्राकृतिक जल चक्र के कारण धरती पर लगातार बारिश होती रहती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jul 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

Science Behind Rain: बारिश ने अपना आगमन देना शुरू कर दिया है. देश के जगह-जगह पर जोरदार बारिश हो रही है. ऐसे में क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि बारिश के मौसम में बादलों के पास इतना पानी आता कहां से है? ऐसे में आपको बता दें कि बारिश की पूरी कहानी सूरज से शुरू होती है. यानी सूरज की गर्मी से समंदर, नदी, तालाब और झील का पानी गर्म होता है. तभी शुरू होती है बादल बनने की प्रक्रिया. गर्म होने पर पानी हल्की भाप बनकर हवा में ऊपर उठने लगता है. सिर्फ पानी ही नहीं, पेड़-पौधे भी अपनी पत्तियों से पानी की भाप छोड़ते हैं. यानी बादलों को पानी सिर्फ समंदर से ही नहीं, बल्कि धरती के हर उस हिस्से से मिलता है जहां पानी मौजूद होता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, बादल करीब 86 प्रतिशत पानी केवल समंदर से लेते हैं, क्योंकि धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है. यह भाप हल्की होती है, इसलिए हवा में ऊपर की तरफ उठती चली जाती है और साथ ही इसको इंसानी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है.

हवा में पानी से बनते हैं बादल

अगर बात करें कि आखिर इस भाप से पानी कैसे बनता है तो बता दें कि जैसे-जैसे यह भाप ऊपर जाती है, वहां की हवा ठंडी होती जाती है. ऊंचाई पर पहुंचकर भाप ठंडी हवा के संपर्क में आती है और छोटी-छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाती है. ये बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि हवा में तैरती रहती हैं. साथ ही ये बूंदें केवल भाप से ही नहीं बनती हैं, बल्कि ये हवा में मौजूद धूल, नमक और प्रदूषण के छोटे कणों के चारों तरफ चिपककर बनती हैं. वहीं, जब लाखों-करोड़ों ऐसी छोटी बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं, तो वे मिलकर बादल का रूप ले लेती हैं. शुरुआत में ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि हवा का दबाव इन्हें नीचे गिरने नहीं देता और बादल आसमान में तैरते रहते हैं.

यह भी पढ़ेंः तेज प्रताप यादव पर कौन-कौन सी धाराएं, कितनी हो सकती है सजा?

बूंदें भारी होकर बरसती हैं बारिश बनकर

इस जानकारी के बाद अगर बरसात की बात करें तो बादल के अंदर ये छोटे-छोटे बूंद आपस में टकराते रहते हैं और मिलकर बड़ी-बड़ी पानी की बूंद बन जाते हैं. फिर जितनी बड़ी बूंद बनती जाती है, उतने ज्यादा वे बड़े और भारी बनते जाते हैं कि हवा उन्हें ऊपर टिकाकर नहीं रोक पाती है और वे नीचे गिर जाते हैं. यही गिरती हुई बूंद को हम लोग बारिश कहते हैं. जमीन पर गिरने के बाद यह पानी फिर से नदी, तालाब और समंदर में पहुंच जाता है और सूरज की गर्मी से दोबारा भाप बनकर ऊपर उठता है. इस पूरे चक्र को "जल चक्र" कहा जाता है, जो लाखों सालों से लगातार चलता आ रहा है और धरती पर पानी को हमेशा घुमाता रहता है.

यह भी पढ़ेंः Sleep Cycle: रोजाना रात में 3 बजे क्यों टूटती है नींद? आज जान लें असली वजह

Published at : 28 Jul 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
GK NEWS How Rain Forms Science Behind Rain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Science Behind Rain: बारिश के लिए इतना पानी कहां से लाते हैं बादल, क्या है प्रोसेस?
बारिश के लिए इतना पानी कहां से लाते हैं बादल, क्या है प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
ग्रीन क्रैकर्स आखिर कितने ग्रीन, इसका केमिकल कितना खतरनाक?
ग्रीन क्रैकर्स आखिर कितने ग्रीन, इसका केमिकल कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
गल्फ देशों में हो रही भारतीय लोगों की मौत, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
गल्फ देशों में हो रही भारतीय लोगों की मौत, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
पिछले साल देश भर में इतने बच्चे किए गए अडॉप्ट, जानें आंकड़े
पिछले साल देश भर में इतने बच्चे किए गए अडॉप्ट, जानें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा-कांग्रेस के गले की फांस बना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
UP में सपा-कांग्रेस के गले की फांस बना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
इंडिया
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
क्रिकेट
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
बॉलीवुड
Box office: 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
इंडिया
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
एग्रीकल्चर
Solar Pump Subsidy: सोलर पंप लगवाने का खर्च कितना, सब्सिडी कितनी?
सोलर पंप लगवाने का खर्च कितना, सब्सिडी कितनी?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget