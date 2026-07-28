PM Modi जितने फॉलोअर्स हो जाएं तो कितना पैसा देगा Instagram?

PM Modi Instagram Earnings: आज के समय में हर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट होता है. और हर तीसरा आदमी कंटेंट बनाता है और अपने अकाउंट पर पोस्ट करता है. हर यूजर यही चाहता है कि असके फॉलोअर्स ज्यादा हो जाए. अगर रील या पोस्ट की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ख्याल आ ही जाता है. ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि अगर उनके फॉलोअर्स PM जितने हो जाएं तो उनको कितने पैसे मिलेंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था. खास बात ये है कि ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले नेता बने थे. जुलाई 2026 तक उनके इंस्टाग्राम पर करीब 10.45 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं और वे दुनिया भर के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में 42वें नंबर पर आते हैं. साथ ही उनके फॉलोअर्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी ज्यादा हैं, जिनके करीब 4.32 करोड़ फॉलोअर्स हैं. भारत कि बात करें तो वे बाकी नेताओं से सबसे आगे हैं.

इतने फॉलोअर्स पर कितनी कमाई होती है?

अब बात करते हैं इतने फॉलोअर्स से होने वाली कमाई की, तो इंस्टाग्राम खुद सीधे फॉलोअर्स की गिनती पर कोई पैसा नहीं देता. पैसा तब मिलता है जब कोई क्रिएटर अपने अकाउंट पर ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सर्ड पोस्ट या रील्स बोनस जैसी चीजों से कमाई करता है. एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म HypeAuditor के मुताबिक अगर PM मोदी के अकाउंट पर आम क्रिएटर्स की तरह ब्रांड डील्स होतीं, तो हर महीने करीब 3.83 लाख से 5.25 लाख डॉलर की कमाई होती है. यानी अगर आपके भी इतने ही फॉलोअर्स हो जाएं और आप एक्टिव तरीके से ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, जिससे आपकी कमाई एसी रेंज में हो सकती है.

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क्यों नहीं मिलती PM मोदी को ये कमाई?

यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है, जो एनालिटिक्स टूल्स आम क्रिएटर्स के हिसाब से निकालते हैं. असल में प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ब्रांड डील या पैसे कमाने के मकसद से नहीं चलाया जाता. वे इसे सरकार की योजनाओं, देश की खबरों और जनता से सीधे जुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं दिखता.

यानी उनके पास कमाई की पूरी क्षमता तो जरूर है, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं करते. वहीं अगर कोई आम क्रिएटर है और असके उतने फॉलोअर्स है और उतने ही एंगेजमेंट के साथ ब्रांड प्रमोशन करे, तभी उसे इतनी कमाई हो सकती है.

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