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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरSolar Pump Subsidy: सोलर पंप लगवाने का खर्च कितना, सब्सिडी कितनी?

Solar Pump Subsidy: सोलर पंप लगवाने का खर्च कितना, सब्सिडी कितनी?

Solar Pump Subsidy: सोलर पंप के लिए भारत सरकार किसानों को काफी मदद दे रही हैं. ज्यादा खर्च आने पर किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि इसका सारा बोझ किसानों पर न आए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 28 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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Solar Pump Subsidy: भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है. आज भी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है. ऐसे में भारत सरकार भी हर साल किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए नई-नई योजनाएं लाती रहती हैं. कृषि करने में सबसे जरूरी चीज होती है सिंचाई, जिसके लिए भरपूर बिजली का इस्तेमाल होता है. लेकिन कई बार बिजली की भारी कटौती के कारण किसानों को अपनी फसल सींचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. किसानों की इसी समस्या को दूर करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM-KUSUM Yojana चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है. सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी मिल रही है और इसके लिए कितना खर्चा आएगा. आइए जानते हैं.

कितनी मिलती है सोलर पंप पर सब्सिडी?

पीएम कुसुम योजना 2026 के तहत सोलर पंप लगवाने पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 60% से लेकर 90% तक की भारी सब्सिडी देती हैं. यह सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है. आमतौर पर सरकार लागत का 60% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है. इसके अलावा 30% रकम बैंक से सस्ते लोन के रूप में मिल जाती है. इसलिए किसानों को अपनी जेब से केवल 10% पैसा ही लगाना होता है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में विशेष अभियानों के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 90% तक की छूट भी दी जा रही है. जिससे किसान का खर्च काफी कम हो जाता है. साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी इलाकों में केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा वित्तीय मदद दी जाती है. 

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान जैसे मेवों की भारत में क्यों नहीं हो पाती खेती, क्यों खास है वहां की मिट्टी?

कितना आएगा खर्च?

दरअसल सोलर पंप की कुल कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने हॉर्स पावर का पंप लगवा रहे हैं. अगर आप 3 HP सोलर पंप को चुनते है तो इसकी बाजार में कुल कीमत करीब 1.5 लाख से 1.8 लाख रुपये होती है. लेकिन सरकारी की सब्सिडी के बाद किसान को यह लगभग 40,000 से 45,000 रुपये में मिल जाता है. लेकिन आप 5 HP सोलर पंप को चुनते है तो इस बड़े पंप की मूल कीमत करीब 3 लाख रुपये से अधिक होती है. पर सब्सिडी मिलने के बाद किसानों को इसके लिए केवल 60,000 से 65,000 रुपये देने होते हैं. और अगर आप बड़े खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाले 7.5 HP से 10 HP सोलर पंप लगवाना चाहते है तो इन पंपों की सरकारी छूट के बाद कीमत 85,000 से 1,15,000 रुपये के बीच बैठती है. 

कैसे करें आवेदन?

पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सीधे केंद्र सरकार की वेबसाइट पर फॉर्म नहीं भरना होता है, बल्कि इसकी प्रक्रिया राज्य के अनुसार होती है. किसान भाई आधिकारिक पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in पर जाकर अपने राज्य के लिंक को खोज सकते हैं या अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:  भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है अफीम, कितना होता है इस पर मुनाफा

Published at : 28 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kusum Yojana Solar Pump Subsidy Govt Solar Subsidy
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