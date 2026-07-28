नाना पाटेकर संग जुड़ा नाम, अक्षय संग भी उड़े अफेयर के चर्चे, अब कहां हैं आयशा जुल्का?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAyesha Jhulka Birthday: 21 साल बड़े नाना पाटेकर संग जुड़ा नाम, अक्षय कुमार के साथ भी उड़े अफेयर के चर्चे, जानें अब कहां हैं आयशा जुल्का?

Ayesha Jhulka Birthday: 21 साल बड़े नाना पाटेकर संग जुड़ा नाम, अक्षय कुमार के साथ भी उड़े अफेयर के चर्चे, जानें अब कहां हैं आयशा जुल्का?

Ayesha Jhulka Birthday: 'खिलाड़ी' और 'जो जीता वही सिकंदर' जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस आयशा जुल्का अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रही हैं. उनका नाम अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के साथ जुड़ा था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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Ayesha Jhulka Birthday: हिंदी सिनेमा में 90 के दशक में एक से बढ़कर एक हसीनाएं हुई हैं. उन्हीं में शामिल हैं आयशा जुल्का. कई एक्ट्रेस आज तक बॉलीवुड में काम कर रही हैं, जबकि आयशा उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं जो 90 के दशक में धूम मचाने के बाद आगे जाकर फिल्मी दुनिया से दूर हो गई थीं. आइए एक्ट्रेस के 54वें जन्मदिन पर जानते हैं कि वो अब कहां हैं? आखिर क्यों उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी?

‘फूल और कांटे’ और ‘रोजा’ जैसी फिल्में ठुकराईं

आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था. साल 1983 की फिल्म 'कैसे कैसे लोग' से उन्होंने बतौर बाल कलाकार डेब्यू किया था. जबकि साल 1990 की तेलुगु फिल्म 'नेति सिद्धार्थ' से उनका डेब्यू बतौर एक्ट्रेस हुआ था. टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि डेट्स की कमी की वजह से वो 'फूल और कांटे' और 'रोजा' जैसी फिल्मों को ठुकरा चुकी थीं. जबकि ये दोनों फिल्में सुपरहिट निकली थीं.

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'खिलाड़ी' के दौरान अक्षय कुमार संग बढ़ी थीं नजदीकियां  

Ayesha Jhulka Birthday: 21 साल बड़े नाना पाटेकर संग जुड़ा नाम, अक्षय कुमार के साथ भी उड़े अफेयर के चर्चे, जानें अब कहां हैं आयशा जुल्का?

साल 1992 की फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' से आयशा को फेम हासिल हुआ था. इसके बाद वो खिलाड़ी, संग्राम, रंग, वक्त हमारा है, दलाल और चाची 420 जैसी फिल्मों में नजर आई थीं. 1992 की फिल्म 'खिलाड़ी' के दौरान एक्ट्रेस की सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ी थीं. हालांकि ये रिश्ता जल्द खत्म हो गया था.

नाना पाटेकर संग भी जुड़ा था नाम

आयशा जुल्का का नाम खुद से 21 साल बड़े नाना पाटेकर संग भी चर्चा में रहा है. दोनों ने 'आंच' और 'आज और कोहराम' जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी. साल 2003 की फिल्म आंच में नाना और आयशा के बीच कई इंटीमट सीन फिल्माए गए थे. इसके बाद उनके अफेयर की खबरें आने लगी थीं. लेकिन, एक्ट्रेस ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था.

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अब कहां हैं आयशा जुल्का?

साल 2003 में एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली थी. IMDb के मुताबिक वो अपने पति के साथ मुंबई के अंधेरी पश्चिम में तिरुपति अपार्टमेंट्स में रहती हैं. साल 2023 में टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आयशा ने बताया था कि उन्हें जो काम मिल रह था उससे वो संतुष्ट नहीं थी. मन मुताबिक काम न मिलने के कारण उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 09:43 AM (IST)
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