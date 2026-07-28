'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल

बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाने का दावा किया जा रहा है. इस दावे के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी और सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधा है. इस कार्रवाई को लेकर केजरीवाल ने कहा, "आखिर BJP को क्या हो गया है?"

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "बिहार में हमारे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं. क्या ये छात्र आतंकवादी हैं? मैं मोदी-सम्राट को याद दिलाना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार की धरती से नारा लगा था- 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है.' उन्होंने आगे कहा कि प्लीज छात्रों से पंगा न लें."

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बिहार बंद के दौरान चलाई गई थी गोली

बिहार बंद के दौरान 25 जुलाई को सिवान में हुए बवाल और पुलिस की ओर से एके-47 से फायरिंग के मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है. फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी की भी चर्चा है. गौरतलब है कि 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शन के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आई. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा अत्याधुनिक हथियार एके-47 से फायरिंग की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे.

बिहार बंद के दौरान शनिवार को सिवान शहर में प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर हंगामा और पथराव किए गए थे. प्रदर्शनकारियों की ओर से हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

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