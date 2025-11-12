इस एंगल से चलाएंगे बल्ला तो हर बार लगेगा छक्का, धाकड़ बैटर्स के काम आएंगे ये टिप्स

आपका खेल सही तभी चलेगा जब आपकी बैटिंग की शुरुआत मजबूत होगी. इसके लिए सबसे पहले अपनी खड़े होने की पोजीशन तय करें यानी बैटिंग स्टांस. ऐसे में सामने वाला कंधा गेंदबाज की तरफ रखें. इसके बाद दोनों पैर कंधों जितनी दूरी पर रखें. अब घुटने थोड़े मुड़े हों ताकि शरीर लचीला रहे. बल्ला पैरों के पास जमीन पर टिकाएं और नजरें हमेशा गेंदबाज की तरफ हों. इसे ऑर्थोडॉक्स स्टांस कहते हैं. इससे आपको हर दिशा में शॉट खेलने की ताकत और संतुलन मिलता है.