Dhurandhar Advance Booking: बॉक्स ऑफिस पर आज टूटने वाले हैं कई रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही कर ली इतनी कमाई
Dhurandhar Advance Booking: रणवीर सिंह की धुरंधर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच तगड़ा बज है. एडवांस बुकिंग से भी इसने मोटी कमाई कर ली है.
बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर' आज सिनेमाघरों पर रिलीज हो गई है और इसे लेकर लोगों में तगड़ा बज भी है. हर कोई रणवीर के नए लुक से खूब इंप्रेस है और उनका हाई ऑक्टेन एक्शन देखना चाहता है. उनकी फिल्म 'धुरंधर' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इसके रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से अच्छी कमाई कर ली थी.
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज से पहले काफी विवादों में रही है. विवादों का भी इसके बज पर कुछ खास बज नहीं दिखा है. इसी वजह से एडवांस बुकिंग से ही इसने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आइए आपको बताते हैं कि 'धुरंधर' ने एडवांस बुकिंग से कितने की कमाई कर ली है. ये नंबर पढ़कर आप जरुर शॉक्ड रह जाएंगे.
एडवांस बुकिंग से कमा लिए करोड़ों
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग में एकदम उछाल आया है. फिल्म ने आखिरी दिन पर जमकर कमाई कर ली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने एडवांस बुकिंग से ब्लॉक सीट्स मिलाकर 14 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म के 262543 टिकट्स बिक चुके हैं. वहीं इसके शोज के नंबर भी बढ़कर 14 हजार के पार जा चुके हैं. एडवांस बुकिंग से ही 'धुरंधर' ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
'धुरंधर' को लगा झटका
''धुरंधर'' को कंटेंट डिलीवरी को लेकर बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. इसकी वजह से 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली फिल्म का प्रेस शो भी कैंसिल हो गया है. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड ने ट्रेड सूत्रों के हवाले से बताया है कि 'धुरंधर' को रिलीज से ठीक पहले कंटेंट डिलीवरी इशू का सामना करना पड़ रहा है. जिस वजह से फिल्म को विदेशों में नुकसान होने वाला है. इस सबका फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टाइम का डिफ्रेंस है जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज में देरी होने वाली है.
