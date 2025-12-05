शीतकालीन सत्र के खत्म होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गर्मी बढ़ने वाली है. संसद सत्र के खत्म हाने के बाद से ही बीजेपी अपने मिशन बंगाल को तेज करने जा रही है. इसकी शुरुआत 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे से होने वाली है. बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसके अलावा जनवरी से गृहमंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में डेरा डालने वाले हैं.

19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो रही है. उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरे के दौरान वे नादिया ज़िले में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे.

बंगाल में परिवर्तन यात्राएं निकालने की भी तैयारी

इसके अलावा जनवरी के महीने में बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्राएं निकालने की भी तैयारी कर रही है. पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों से यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनकी समाप्ति पर एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है. फिलहाल बीजेपी 4 से 6 परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है, जिनमें से एक यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित कर सकते हैं.

क्या है BJP पर ममता बनर्जी के खिलाफ प्लान?

परिवर्तन यात्राओं के जरिए भाजपा ममता सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. इस मुद्दों में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, सीमा पार घुसपैठ जैसे विषय सबसे महत्वपूर्ण हैं. इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी पार्टी विशेष फोकस कर रही है.

इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी जनवरी से पश्चिम बंगाल में डेरा डालने वाले हैं. गृहमंत्री जनवरी से ही लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे उनके कार्यक्रम भी जल्दी तय किए जाएंगे. वे विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी की जमीनी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और पश्चिम बंगाल में जीत की रणनीति तैयार करेंगे.

